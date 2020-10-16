街市資助租戶用電子支付

【本報訊】專家警告現金交收有傳播病毒風險，建議當局鼓勵街市使用電子支付。食環署及房委會昨分別公佈，推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為街市租戶提供一次性5,000元資助，預計約12,000個食環署街市檔位租戶及1,500個房委會轄下街市及熟食檔租戶受惠。

每檔可獲5,000元

食環署發言人表示，考慮到街市運作的獨特性質，使用非接觸式付款，有助減低在街市環境中傳播病毒的風險。食環署轄下街市檔位，包括熟食檔租戶，可獲提供每檔劃一的一次性5,000元資助，用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費及服務和其他收費。

有關非接觸式付款方式，須經由金管局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣賬/信用卡計劃處理。由昨日起至11月30日接受申請，申請者可向該署分區環境衞生辦事處遞交或郵寄申請表格。

另外，香港旅行社解困大聯盟調查發現，若政府沒有第三期保就業計劃，有超過八成旅行社「一定要裁員」或「很大機會要裁員」，有六成旅行社將裁員4成或以上員工。聯盟建議政府針對旅遊業及其他特困行業，延續保就業計劃，避免大規模裁員潮。商務及經濟發展局局長邱騰華回應稱，單靠政府補助未能長遠維持一個行業的生存，政府對旅遊業的支援是在各行業中最大，在先後三輪政府支援中已預留17.6億元，並因應業界意見調整，局方會繼續與業界商討謀求出路。