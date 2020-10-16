12港人送中︱香港監察羅傑斯發起「#save12hkyouths」運動籲國際關注 羅冠聰黃台仰響應

12名被送中港人失去音訊快將兩個月。積極跟進香港問題的香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）發起網上行動，呼籲國際社會關注12港人。

羅傑斯日前透過社交網站Twitter表示，12港人於兩個月前逃離香港時被中國當局拘捕，至今音訊全無，他呼籲外界透過發佈有「#save12hkyouths」標籤的相片，同時標註3位朋友，藉此傳揚有關12港人的事件，他又強調「12不止是一個數字(12″ is more than just a number)」。

活動發起後，至少獲流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰、本民前黃台仰、異見藝術家巴丟草、英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）、「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部主任理查森（Sophie Richardson）等人響應。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！