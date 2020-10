12港人送中︱香港監察羅傑斯發起「#save12hkyouths」運動籲國際關注 羅冠聰黃台仰響應

12名被送中港人失去音訊快將兩個月。積極跟進香港問題的香港監察(Hong Kong Watch)創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)發起網上行動,呼籲國際社會關注12港人。

羅傑斯日前透過社交網站Twitter表示,12港人於兩個月前逃離香港時被中國當局拘捕,至今音訊全無,他呼籲外界透過發佈有「#save12hkyouths」標籤的相片,同時標註3位朋友,藉此傳揚有關12港人的事件,他又強調「12不止是一個數字(12″ is more than just a number)」。

活動發起後,至少獲流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰、本民前黃台仰、異見藝術家巴丟草、英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)、「人權觀察」(Human Rights Watch)中國部主任理查森(Sophie Richardson)等人響應。

