警長聲稱被踢抓鞋緝兇 「甩鞋男」脫襲警罪

去年理工大學遭警方圍攻期間，網上號召「十八區開花」聲援理大校園內示威者，各區有市民聚集。其中在天水圍樂湖居花園，防暴警追捕示威者時飛身撲跌一名男子，混亂間疑遭多人狂踢。防暴警聲稱抱緊其中一人的腳，並抓脫他的右鞋。及後一名「甩鞋男」被控襲警罪。案件經審訊後，裁判官自言細看現場片段後，確認被告的鞋是自行飛脫，未能肯定防暴警捉到的腳屬於被告，而在旁同袍亦看不到被告的腳踢中警員，故裁定被告無罪，當庭釋放。

被告郭頌濂 (30歲)脫罪後，沒有申請訟費。裁判官梁雅忻裁決指，究竟警員捉住的腳及抓甩的鞋是否屬於被告，法庭對這項關鍵議題有疑問。由被告遭警員制服、向後跌倒至右鞋飛脫，案發過程歷時少於一秒。裁判官慢鏡重看有關片段後，確認被告的鞋當時是飛脫，換言之，郭的鞋並非由人手脫下。

梁官又指，遇襲警長58726唐家裕飛撲墮地後，視野十分有限，唐亦如實承認這點，自言看不到自己抱住的腳及抓甩的鞋屬於誰。他第一眼看見被告時，被告已經坐在地上，已開始遭制服。唐的同袍作供則指，看見被告向唐的方向踢了兩腳，但看不到有沒有實際踢到唐的任何身體部位。

梁官認為，去年11月17日晚上案發過程實在非常混亂，證供上無法指出唐捉住的腳必然屬於被告，亦未足以證明被告踢到唐。基於疑點利益歸於被告，判被告無罪。

梁官強調，三名作供警務人員已努力憶述案發過程，作供誠實，但強調「舉證標準係非常之高」，唐的記憶亦可能有偏差，他捉到的腳未必屬於被告。

早前審訊時，唐承認當日有用電筒「閃人隻眼」，並回應指用電筒「閃」對方的眼，比起持續照射「令對方舒服啲」，惹來旁聽公眾譁然。

【案件編號：TMCC2216/19】

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