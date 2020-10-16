姊弟戀性虐案押後判刑 專家指女被告已知SM有危險日後會先徵性伴同意

大學一級榮譽畢業、從未拍拖的單身漢，透過極速約會活動，結識年長6歲的保險女經紀，兩人旋即成為情侶，更到了談婚論嫁階段。惟女方多次虐待男友，包括以風筒熱風吹男友陰莖至起水泡，及後出手搣走陰莖上結痂皮膚，復以滾水淋向他的大腿。女方又疑嫌棄做愛太快完事，狠咬男友上半身至流血，又將他撼頭埋牆甚至鉸剪插心口等。女友早前被裁定四項蓄意傷人罪名成立。辯方今指，案情輕微有如家暴，卻已令被告喪失工作和收入，更要賣樓應付訟費。被告現已深明進行性虐戀（SM）活動前要先徵得性伴同意，望獲輕判。暫委法官張天雁押後至下月2日判刑。

39歲女被告麥凱晴（又名麥嘉雯）繼續還柙候判。她在庭上聽取求情時一度啜泣，並拉低口罩拭淚。辯方求情指，報告內容顯示被告沒有心理或精神問題。

心理報告提及，被告已獲告知任何形式的SM活動均屬高危行為，必先獲得性伴的同意始可進行；辯方大狀指，被告現已深明這個道理，並同意報告內容。兩份報告均沒提及被告會對自己或他人造成危險，但按被告面對的壓力問題，建議給予跟進輔導。

大狀又指，被告原本高薪厚職，前途無限，但今年7月遭解僱，失去工作和收入，更要賣樓應付訟費和彌補收入損失；她亦因被定罪，難以再在金融或銀行業立足。事件曝光後，被告的相片出現於社交媒體，亦令她承受巨大壓力。

辯方指涉案剪刀及風筒是家庭用品 被告沒有預謀犯案

辯方續指，相較一般傷人案，本案案情相對較輕；以被告與事主X兩人打算結婚的情侶關係來看，情況可視為家暴案件。而涉案的剪刀及風筒均是家庭用品，被告只是一時憤怒才隨手撿起犯案，並無預謀。而且事主傷勢不算嚴重，沒有永久傷殘。辯方盼量刑起點不多於三年，並將各項罪行的刑罰同期執行，以反映案情。

主控回應則指，不同意事件屬輕微以及被告沒有預謀的說法，指被告三番四次向事主施襲，事主傷勢不輕。而被告否認控罪，亦可見未有悔意。

案發時30歲的男事主X審訊時承認，與被告有進行性虐戀（SM）習慣，惟純粹因為害怕被告施襲才會就範。X又指，被告不想懷孕，卻又不想他用避孕套；他因深愛被告，應她的要求而結紮絕育。X事發後陰莖及大腿二級燙傷，陰莖有破裂水泡，頭皮和胸腹多處裂傷。

張官指被告有異常控制慾，極喜愛操縱別人；而X是深深寄情於被告的服從者，不當及過份容忍被告，引致一連串暴力虐待行為。張官又形容風筒吹陰莖至起水泡乃「超乎邏輯及常人」所為。

被告早前否認四項蓄意傷人及一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指她於2018年5月至8月在跑馬地住所犯案。張官上月裁定其中四項蓄意傷人罪名成立。

【案件編號：DCCC1193/18】

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