蘋論：呃得就呃屈得就屈 專制政權耍流氓（李平）

隨着香港步向一國一制，特區政府不只淪為傀儡政府，而且承襲了專制政權的流氓特質，呃得就呃、屈得就屈。從12名港人在港警「護送」下被送中，到教育局取消宣道小學教師資格，從特首以尋求中央支持為由押後公佈施政報告，到商經局拒絕把台灣納入旅遊氣泡商討名單，從特首宣稱讓居內地港人投票是「社會的訴求」，到親共議員恐嚇報警以國安法處理民主派，林鄭政府幾乎日日在表演謊言治港，製造香港安定繁榮的幻影。

不要我們相信要我們服從

12名港人被警方設計送中的證據越揭越多，但警方迄今拒絕公開當日定翼機行動任務細節，鄧炳強更宣稱不適宜透露行動細節，否則會令罪犯有機可乘。中國外交部發言人華春瑩曾屈12名港人企圖把香港從中國分裂出去，張建宗曾宣稱特府有密切跟進，但50多天過去，家人及其委託的律師都未能與被送中人士會面，港人對中國司法的恐懼日甚，對因觸犯港版國安法被送中的恐懼日甚，這或許正是中共港共操控12名港人被送中事件要達到的目的。

從事發至今，中共港共的言論根本不能取信港人，特別是被送中人士的家屬，甚至連他們也知道自己在說謊。一如前蘇聯作家、諾貝爾文學獎得主索忍尼辛所說：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」為甚麼？因為這是他們的施政手法，不是要我們相信，而是要我們服從。

在宣道小學老師被取消教師資格事件上，林鄭政府呃得就呃、屈得就屈的表演同樣爐火純青。教育局指摘有關教案用約80分鐘講述港獨，但從未提及教案中有播放林鄭月娥、湯家驊反對港獨言論的影片；局方指個案對學生構成嚴重影響，但實情是涉事課堂只引導學生討論，也有學生在課堂上質疑提倡港獨未能解決中港矛盾等問題。教育局呃輿論、屈老師之際，楊潤雄還說，學校就算要討論港獨，結果只能有一個，就是「港獨在香港是不可行」。課堂討論只能導向一個結論，那還叫討論嗎？那是灌輸、是洗腦，是對教育宗旨的背叛。

國安法實施前後變本加厲

尤應指出的是，林鄭政府的呃與屈施政，在港版國安法實施前後變本加厲，當中不乏以維護國安法為目的的言行。早在港版國安法黑箱立法時，林鄭等高官就一再聲稱，立法只針對極少數，並不溯及既往，香港人的言論、集會、結社自由仍受到保障，香港的司法獨立也不會受影響。然而，12名港人被送中、宣道小學老師被終身禁止進入校園，已告訴我們真相是甚麼。

武漢肺炎疫情肆虐，旅遊業界苦不堪言。特府去信11個國家商討建旅遊氣泡，但就不包括香港出發最繁忙航線的目的地台灣。香港至台北航線曾連續三年被國際航空資訊機構OAG列為全球最繁忙的國際航線，到去年仍以近3萬個航班名列第二。無論是要滿足兩地居民需要，還是要幫助旅遊業界，旅遊氣泡商討豈能排斥台灣？邱騰華昨日沒有解釋原因，是還沒找到呃港人或屈台灣的藉口嗎？

還有，民陣上月申請舉辦主題為「毋忘義士、釋放12」的10.1遊行，不只被警方封殺，某個自封不受香港法律約束的太上皇還跳出來說，香港國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為。在中國，連慶祝國慶、反美反日的遊行自由都沒有，遑論逆黨心拂聖意的遊行。如今在香港，多數少數由你噏、自由與否由你噏、選舉票箱設在哪裏由你噏、留任的民主派議員言行是否違國安法由你噏，豈止言論自由、集會自由受保障，連民主都受保障了！

李平

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