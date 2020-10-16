瑪嘉烈放射科新入職醫生亦收醫管局追殺罷工信 馬仲儀斥製寒蟬效應

醫管局對今年初罷工要求政府「封關」救港的員工秋後算賬，日前向相關員工發信，要求解釋當日缺勤原因，瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管馬嘉輝早前拒絕應管理層要求交出罷工醫生名單，醫管局日前向部門內約20名副顧問級及駐院醫生，全部被假定曾參加罷工，接獲要求解釋缺勤原因的信件。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早在港台節目中，稱協會接獲求助，2月時沒有參與罷工，現時已調往其他醫院的醫生會員仍收到醫管局來信，要求解釋缺勤原因。她質疑局方是製造寒蟬效應。

馬仲儀表示，該名求助的醫生會員2月時在瑪嘉烈醫院放射診斷部工作，現時已調往其他醫院，當時亦沒有參與罷工，但仍收到醫管局來信，而瑪嘉烈醫院放射科除顧問醫生外，其他職級包括副顧問醫生、駐院醫生等員工全都收到有關信件，指醫管局知悉他們曾在2月缺勤，要求解釋原因，甚至部份收信者是7月才新入職的醫生。

她批評，信件內容首句已明言局方知道有關收信者2月有數天缺勤，與事實不符，內容亦不正確，強調由始至終，工會的立場是認為2月時罷工屬合法工業行動，並非缺勤，醫管局應與工會認真從勞資糾紛方向處理，而不是找個別參與行動的同事，亦不應形容是缺勤。

馬仲儀指，荒謬之處是醫管局在寄信前，未有核實收信者身份是否正確目標，舉例醫生及員工上班時會用個人賬戶登入電腦，局方有很多方法找到同事當時有否上班，現時向整個部門發信並不合理，亦令收信的同事感覺不舒服。

馬稱周三時已即時向醫管局人事部主管、九西聯網及瑪嘉烈醫院主管發信，對方指會再理解事件，暫未有正式回覆。她知道有同事已向局方簡單回覆稱當時自己有上班，但質疑對方會否不相信。

她形容局方向所有同事包括有上班的都發信是匪夷所思，「唔去查證先寄，原因意義喺邊？係認定所有同事都要留有紀錄，甚至被懲罰，定係知邊個有返，邊個無返，製造寒蟬效應，喺同事間製造緊張情緒同分化，無從得知」，並斥醫管局主席范鴻齡自2月以來多次公開表示會追究罷工醫護，具有政治意味，到現時向員工發信，是摧毀士氣。她指人事守則對缺勤定義屬嚴重過失，最嚴重懲罰是終止合約聘任。

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