12港人送中︱Lunch哥去中聯辦遞信遭拒收 警要求放地上變垃圾

「Lunch哥」李國永（David）今午（16日）到中聯辦遞交請願信，要求與中聯辦主任駱惠寧會面，交代12名港人被送中關押事件。但警方表示無人接信，要求Lunch哥把信放在示威區地上，「冇人接呀，擺喺度啦」，最終信件猶如垃圾般在地上隨風飄蕩。

今午警方出動20名便衣警員和軍裝警察，在西環中聯辦入口外戒備，並於干諾道西行人路上拉橙帶，設採訪和示威區，不容許傳媒和遞信人士靠近巨型水馬入口。Lunch哥表示，12位港人已被秘密關押在深圳鹽田看守所逾1個月，決定去信中聯辦要求解釋和對話，並爭取關押人士早日回港，與家人團聚。

但在場的警員表示，中聯辦不會派人收信，Lunch哥即在信上寫上回郵地址和聯絡電話，希望駱惠寧回信和安排公開會面，他直言不會抱太大期望，但「越難嘅事就越要去做⋯⋯好過咩都唔做啦，對方唔想收都冇辦法」。被問到為何主動走入中聯辦，他認為任何溝通的方法都值得一試，「做多好過做少，當撞板攞個經驗」，希望中央政府理解和了解港人聲音，「唔好再逃避」。

已獲准復課 不怕再遭學校反對被停課

Lunch哥又在中聯辦外閱讀《蘋果日報》，表示港人不會因惡法而滅聲，又呼籲市民訂閱肯講真相的報紙，支持新聞自由。他早前因號召和穿上校服進行示威活動被學校停課一周，現已獲准復課，今日放學後即到中聯辦繼續和平抗爭，他表示不怕學校反對，「唔畀我返學嘅，咪去商場反思吓、睇吓報紙」。

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