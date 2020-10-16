武漢肺炎︱曾接收高風險地區旅客 青衣華逸或成等候檢測結果中心 傳強制姊妹酒店員工協助

政府今年8月中起，徵用荃灣帝盛酒店作「等候檢測結果中心」，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）在疫情記者會上透露，該酒店的租約期已差不多完結，香港酒店業工會今日亦發聲明指收到同業通知，青衣華逸酒店將於下周一（19日）改為等待檢測結果中心，租約期為3個月。有其他姊妹酒店員工須前往協助，員工只能接受或離職。《蘋果》正向酒店和衞生署查詢事件。

傳19日起改作等待檢測結果中心 為期三個月

香港酒店業工會今日（16日）在Facebook發帖文指收到同業消息，青衣華逸酒店將於下周一（19日）改為等待檢測結果中心，為期三個月，有其他姊妹酒店員工須前往協助，惟總員工人數有待確認。

工會指，有員工表示自己並不願意到隔離酒店工作，但公司沒有給予員工拒絕的權利，員工只能接受或離職。根據華逸酒店網站顯示，現時酒店只提供14晚或以上免接觸住宿服務 ，會包一日三餐膳食。

7月報道：港府欽點青衣華逸酒店作強制隔離 距民居僅20米 街坊憂播毒反對

葵青區區議員郭子健、韓俊賢等人指，早於7月底，政府及海逸酒店集團在未經當區居民同意下，安排在民居內的青衣華逸酒店，接收來自高風險地區旅客入住，罔顧區內居民健康。對於華逸酒店下周一轉為「等待檢測結果中心」，他們憂慮旅客即使當下檢測呈陰性，離開酒店仍有可能處於潛伏期，如接觸到附近居民會大大增加社區傳播風險。

立法會議員尹兆堅及兩位區議員下午到政總向食衞局表達不滿，指局方及酒店單方面作計劃，未有諮詢居民及議會，要求當局停止華逸酒店接收隔離人士計劃，最後食衞局代表到場接信。

等候檢測結果中心主要是讓需通宵等待檢測結果的無病徵者暫時留宿，過往曾被徵用的包括九龍城富豪東方酒店和荃灣帝盛酒店。

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