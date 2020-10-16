港鐵站長遭包圍 兩青年罪成還柙候判 官斥警處理證物手法兒戲

去年9月市民包圍港鐵寶琳站，要求交代8.31封站停駛事件。其間有休班港鐵站長被包圍及質問，警方當場拘捕兩名青年，其後控以參與非法集結罪。案件經審訊後，兩青年今被裁定罪成。主任裁判官徐綺薇指兩人為發洩對港鐵的不滿，遷怒於站長，案發時用面巾遮面，以掩飾身份逃避責任，須判以阻嚇刑罰，決定先索閱背景報告，並將兩被告收監，下月6日判刑。同時，徐官亦指斥案中處理證物的警員做法兒戲，掉以輕心，不分輕重。

兩被告為公開大學學生何梓聰（23歲）和銷售員鍾展鴻（24歲），兩人原本被控去年9月4日在寶琳站內襲擊站長李建宏，及後改控參與非法集結。

首被告女兒預計明年初出生

辯方求情指，首被告何梓聰去年9月曾參選區議會，最終落敗，之後繼續擔任議員助理，現時任職裝修工。辯方指，首被告今年5月得知女友懷孕，兩人在本案開審日註冊結婚，相信他將因今次定罪而未能親眼看到女兒明年初出世，但他仍會努力工作。他又曾表示，珍惜香港赤化下僅餘的民主自由，並願意為爭取民主自由而犠牲。

次被告鍾展鴻求情則指，被告在瑞典完成國際關係課程後回港，因於8.31當日深受封站之苦，故案發日到港鐵站欲查看港鐵如何交待，尋求公義，並非一心搞事。當日蒙面，是怕遭傳媒拍到後會遭人起底。大狀指鍾當日粗野的行為只是一時衝動，現已深受教訓。他打算之後嘗試進修法律學士課程，日後擔任律師，協助他人。

兩警自行保管證物兩周始交證物房

辯方在審訊時質疑證物鏈完整性，指負責檢取兩名被告和事主衣物的兩名警員在拍攝證物後，曾自行將證物保管14天，之後才交到證物房儲存。

徐官今指，兩名警員早前作供解釋，因完成拍攝後已是凌晨時分，證物房已收工，加上他們要將證物資料輸入電腦，逐日「有空入少少」，而且證物房只開朝九晚五，「難夾時間」，故一直自行保留證物。兩名涉事警員作供時，多次強調處理證物時如何認真，例如為免證物交叉感染，不單將兩被告的衣物分開處理，甚至「左手只處理證物，右手只拎相機」。

不過，徐官認同辯方所指，由證物相片可見，兩被告的衣物墊底紙張，紙邊狀態完全一樣，似是同一張紙，並無分開處理。徐官指出，毫無疑問，兩名警員只着重配合個人時間，方便自己做事，忽略應盡快將證物交到證物房的要求，直至相隔兩周後才交出證物，情況不理想。

再者，警員將證物交到證物房後的七分鐘，便有警員提取並送到政府化驗所進行化驗。徐官形容事件顯示證物房形同虛設，並批評兩警員做法兒戲、掉以輕心，不分輕重。經考慮後，徐官裁定控方未能證明證物鏈的完整性，不能確定證物受妥善保存且沒受干擾，故不接納控方紡織纖維專家就衣物接觸面的分析報告。

官指兩人行為帶威脅侮辱挑釁

不過，在對比呈堂的多段新聞片段後，徐官從身型衣著、髮型、眼睛、眼鏡款式和顏色等特徵，認定片段中有份包圍、質問和推撞、甚至其後遭站長李建宏扯下面巾的兩名男子，正是本案兩名被告。徐官又指，站長在過程中不願與在場人士溝通而避開，但人群尾隨不捨，而被告蓄意連同其他人多次以身體阻擋他前進，並且推撞，要求他就8.31當天港鐵封站一事作交待。站長雖然十分困擾，徬徨無助，但仍一直表現克制。

案中兩被告行為有默契，如互相通報會否「有狗」、被扯面巾後互相用手遮掩，免被認出。徐官認為二人行為一致，有互相「鼓勵」作用，並與其他在場人士在共同目的下蓄意對事主作肢體碰撞，行為帶威脅、侮辱和挑釁性，並相當可能導致任何人害怕他們會破壞社會安寧，因此裁定二人非法集結罪名成立。

【案件編號：KTCC1666/19】

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