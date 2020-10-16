工會倡延長無薪假代炒人　國泰未答應

【本報訊】國泰航空最快本月公佈業務重組計劃，大裁員勢在必行，國泰空中服務員工會昨日與管理層會面，提交有超過4,600名員工聯署的信件，要求公司先推節流方案，避免裁員。工會主席王思敏表示，資方在會上仍未肯交代重組計劃的時間表，工會已向公司表明，員工願意放更長的無薪假，亦有員工接受提早退休，望公司正面回應工會訴求。

4,600員工聯署促先節流

有7,400名會員的國泰空中服務員工會上周四發起網上聯署，向國泰提出三大訴求，包括要求公司先考慮其他節流措施，例如推出為期更長的自願性無薪假計劃。倘若不能避免需要縮減人手，應先推行自願離職及自願提早退休計劃。工會又促請公司盡快向員工交代重組方案的內容、呈上董事會的日子，以及預計通過的日子。短短一星期工會收到4,600個聯署，佔會員人數逾六成。

工會主席王思敏表示，工會在過去一個月曾經以電郵諮詢以及問卷調查形式訪問7,400名會員對於國泰於今年第四季度重組方案的意見，得出的主流意見是希望公司可保留職位，工會昨日再次向管理層提出推行更長的自願無薪假計劃以及半職飛行計劃。

假若縮減人手是無可避免，工會提出應該先推出自願離職計劃，向參與員工提供優於勞工法例的賠償，例如長期服務金毋須與強積金對沖等，以便將裁員人數減至最低。但可惜經過多次會議，公司對工會意見始終未有明確回應，直至昨日會面仍沒有交代會否考慮工會意見，甚至連可時正式公佈重組計劃也未肯透露時間表。

工會亦曾去信特首要求介入，獲回覆稱會交運房局跟進，但至今未收到運房局回覆，稍後會再去信運房局查詢。王思敏表示，若國泰及政府繼續對工會訴求置之不理，不排除有升級行動。