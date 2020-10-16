【本報訊】武漢肺炎重創全球旅遊業，香港與新加坡達成首個「旅遊氣泡 」雙邊協議，回復旅遊往來，但旅客須提供出發前72小時兩地互認的病毒檢測陰性證明，以及乘搭指定航班，才毋須接受隔離檢疫，料最快下月實施。旅遊業表示歡迎，但有醫生認為兩地仍有確診個案，存在加劇疫情風險。

商經局前日與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成五項原則性協議，兩地旅客往來不設限制，但須提供出發前72小時兩地互認的冠狀病毒測試，並呈陰性結果；旅客須乘搭指定航班，該航班只會接載旅遊氣泡旅客，轉機乘客或出發前14日曾到過其他國家或地區的旅客都不接受；合資格的旅客抵埗後，毋須接受強制檢疫，行程也不受限制；兩地衞生專家會按疫情發展而調整甚至暫停旅遊氣泡 。

旅客需承擔檢測費用

商經局長邱騰華表示，兩地政府未來數周會敲定各項安排細節，例如具體檢疫、航班等安排，但何時生效則未能作實。商經局今年6月起先後與11個國家商討旅遊氣泡，會繼續跟另外10個國家商討。計劃預示將來港人前往這些國家都要先做病毒檢測，「將來喺呢個情況下，必然測試係首要條件」，檢測費用由旅客自行承擔。

航空和旅遊業對計劃表示歡迎，縱橫遊執行董事袁振寧稱，業界已經「餓咗好耐」，雖然新加坡沒有日韓台泰等熱門地點，但也是港人外遊十大目的地之一，相信需求都會相當高。他估計酒店價格變動不大，但擔心機位緊張或會搶貴票價，以前新加坡四、五天團大約4,000至5,000元，旅遊氣泡下可能要再貴一、兩成，視乎機票價格而定。

中旅社副董事長、香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則指，除機票價格，旅客檢測費用亦是關鍵，若要香港出發檢測一次、新加坡落地檢測一次、回港再要檢測一次，以一次費用至少900元計算，出遊成本頗高。

醫生倡分流新加坡客

呼吸系統專科醫生梁子超認為，新加坡與香港屬中低風險地區，仍有本地個案，新加坡旅客來港對香港是存有風險。政府必須將新加坡抵港旅客與從其他高風險地區、豁免或強制檢疫人士，從機場、公共交通工具及酒店分流，以免因混雜而增加新加坡旅客感染風險，在本港社區傳播病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，新加坡不算爆發疫症嚴重地方，且兩地醫療系統先進成熟，檢測方法和標準相若，可以接受。他建議政府設立「包底」措施，例如旅客抵達後，在特定時間和地點再進行多次檢測，「究竟幾多日？第五日、七日可以傾，用來換取14日自由，其實係有需要」。