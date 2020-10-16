跳閘男襲休班警罪成 還柙候判

港鐵男乘客去年在鰂魚涌站跳閘，遭正準備前往上班的休班警逮個正著。乘客其後補票出閘，惟休班警窮追不捨，從後擒抱，兩人倒地糾纏，混亂間休班警左眼受傷。男乘客被控襲擊致造成身體傷害罪，經審訊後今被裁定罪成。裁判官崔美霞先為被告索取背景報告，並下令將他還柙至本月29日判刑。

崔官接納所有控方證人的證供，指本案為一對一的案情，儘管辯方批評案中休班警未有留心觀察被告盧天煒（27歲）遭截停後的態度和語氣，但他當時著意制止被告，即使未能觀察，也沒有不合理之處。

至於休班警受初時自言遇襲兩至三下，書面口供則說幾下，未能提供實際次數，崔官認為沒有抵觸或不合理之處。當時警員下身被壓，瞬間被打眼幾次，情況混亂，沒有看清被告襲擊動作，不足為奇。崔官認為休班警是誠實可靠證人。

相反，被告自辯稱因不知港鐵有沒有維持服務，才會選擇跳閘，但從閉路電視看到有多名乘客走出閘口，明顯港鐵正提供服務。況且被告若不清楚情况，可先向客戶服務員查詢，選擇跳閘對事件並無幫助。另外，被告聲稱倒地後不適，甚至不能呼吸，多次提出求醫卻未獲受理；但裁判官指他於保釋後立刻購買手機，明顯不合理，證供存在矛盾，並非誠實可靠證人。

對於辯方指未知休班警傷勢是否由被告造成，裁判官認為根據案情，被告持續坐在警員身上，身材也較警員高大，可以用力掙脫亦可站起。經評估分析，相信休班警眼部傷勢是由被告造成，因此裁定罪名成立。

辯方保留求情，以待索取背景報告後一併處理。

被告被指於去年9月8日在鰂魚涌港鐵站C出口襲擊張子崧。案發當晚8時許，被告跳閘進入鰂魚涌站往機場上班，身為休班警的張目睹過程，衝前捉住被告。其後被告往客務中心補票出閘，張飛撲向被告，雙方倒地糾纏，張左眼受傷。

【案件編號：ESCC107/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！