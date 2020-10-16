金融專家料大選前難再加辣

【本報訊】美國國務院昨向國會提交首份《香港自治法》檢討報告，惟內容「無料到」，沒有擴大制裁名單，亦無向國際金融機構開刀，只警告銀行勿與被制裁人士交易，否則60日內可能被列入第二輪制裁清單。銀行界及學者認為，現距總統大選僅數周，短期內制裁再突變升級，對選情無利故可能性不大，反而選舉後變數太多風險更高，難料美國之後如何出招。

曾任美資行香港「一哥」的資深銀行家陳子政認為，報告主要按程序警告銀行要「斬纜」，相較8月初財政部公佈11名官員制裁清單，是次行動未對金融機構帶來額外風險壓力，市場亦不見緊張。他相信與制裁人士有交易的銀行，已進行內部檢討並規劃好兩手準備；開打金融戰始終對包括美國在內的全球金融經濟有嚴重影響，加上大選臨近，估計短期內美國未必再有升級版制裁。

選舉後對業界變數大

但他坦言，「反而大選後仲擔心」，無論是特朗普連任抑或拜登當選，對華政策會出現甚麼變數，難以預料，中美兩國持續競爭及衝突，任何行動都牽涉商業利益盤算，「最大風險就係不能預期嘅風險。」

對於今次報告是否「反高潮」抑或預期之內，大和資本市場首席經濟師賴志文表示，報告只是程序上安排好的步驟，當局毋須一定藉報告增加個人或實體制裁清單，就像8月初，因特區政府延後立法會選舉及DQ參選人，財政部便突然公佈11人制裁清單一樣，未來若有需要，「佢（美國）可以照咁做嘢，隨時放人名落去（制裁）。」

美國克林信大學經濟學系副教授徐家健說，報告一如預期屬平靜結果，60日銀行複檢期可算是短暫「安全期」，觸發突變可能包括中美形勢及美國總統選舉結果，倘特朗普連任失敗，交接期間作出瘋狂行動，或中美在台海及南海局勢出現軍事衝突，都可能轉化為制裁升級或懲則出現。

金管局發言人回覆指，正密切留意有關情況並與業界保持溝通，又透露早前已提醒銀行，小心評估與其業務運作相關的所有因素以及法律、業務和商業風險。本報另向滙豐、中銀香港及渣打查詢應對方案，截稿前未獲回應。