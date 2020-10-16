【本報訊】立法會昨日一連兩天舉行各委員會的正、副主席選舉，建制派集中火力只支持一人參選正、副主席，成功壟斷各委員會主席，民主派企圖再以各種手法拉布，民主黨許智峯在發展事務委員會選主席時，主持的謝偉銓指他從票箱抽出三張選票，立會秘書處報警，許批評建制派「濫權至極」。

建制派為免民主派在會議期間再用提名建制派議員選正、副主席拖延時間，40名建制派議員去信立會秘書處秘書長陳維安，表明在相關委員會上不接受提名，只集中票源各支持一人參選正、副主席。建制派明言要整頓司法、教育和社福「三座大山」，司法及法律事務委員會自然是其中一個搶攻目標。建制派由身兼行政會議成員的民建聯張國鈞出選主席，民主派由法律界議員郭榮鏗競逐，最終在建制派支持下由張國鈞勝出，副主席要下次會議再選。

建制派包攬席位

其他委員會如公務員及資助機構員工事務委員會、保安事務委員會等委員會的主席由建制派包攬。交通事務委員會主席選舉時，許智峯在主持會議的陳恒鑌終止提名時，走到主席台前舉手要求處理規程問題遭逐離場，許被五名保安抬走。

許智峯在發展事務委員會選正、副主席時，曾與黨友黃碧雲、議會陣線毛孟靜先後到主席台前舉手要求推薦人選，被六名保安分隔阻止。工作人員點票期間，主持會議的謝偉銓指控許智峯「擅自拎走咗三張選票」，建制派起哄要求謝偉銓報警處理許智峯「盜取選票」。立會秘書處其後回覆本報查詢時稱，已按照議員要求並在立法會主席知悉此事並同意下報警處理。

立會主席梁君彥昨晚出席公開活動後，被問到為何同意報警處理許智峯涉嫌擅自取走選票一事時說：「唔知喎，佢好似係咪搶選票吖嘛？」梁又稱：「呀主席（註：未有明言哪位主席）話要報警吖嘛，係咪？咁如果要報警，都要我同意或者唔同意，咁主席要同意嘅，我都同意吖！」他拒評曾否看過事發片段，只稱會將事件交由警方處理。

早前何君堯表明要爭做主席的資訊科技及廣播事務委員會，因民主派不斷提名不同議員參選主席及提出規程問題，最終無法選出主席。