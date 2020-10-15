醫述醫術：原發性體液淋巴癌（梁憲孫）

五十歲的陳先生患有糖尿病多年，腎臟功能逐漸衰退，最終需要接受洗腎治療；一年前決定進行腎臟移植手術，陳先生終於可以不用「洗腎」了。移植後，陳先生仍需要長期服用抗排斥藥物「環孢素」（Cyclosporine），防止免疫系統排斥新腎；免疫力下降，陳先生必須小心預防細菌或病毒感染。最近醫生發現陳先生左肺有「肺膜腔有積水」現象，抽肺腔水檢查，未見有感染迹象，卻發現有「B細胞淋巴癌」，確診「原發性體液淋巴癌」（Primary effusion lymphoma），病情嚴重。醫生建議陳先生接受化療，同時加入「利妥昔」（Rituximab）抗B細胞抗體治療。

愛滋病病毒感染，令人體免疫力下降，可誘發多種淋巴癌，其中包括與「人類疱疹八型病毒」（Human herpes virus-8，HHV-8）感染有密切的「原發性體液淋巴癌」；其他免疫力低的病者亦可能患上這種罕見的淋巴癌，例如接受器官移植的病人。

「原發性體液淋巴癌」的病源在「胸膜腔」（Pleural cavity）或「腹膜腔」（Peritoneal cavity），癌細胞處於「積液」（Effusion）之內，大多沒有出現腫塊。檢查積液細胞，可見含「人類皰疹八型病毒」的淋巴癌細胞，即可確診。

「原發性體液淋巴癌」的預後甚差，若未能接受有效治療，患者平均三個月內死亡；專家建議化療加抗病毒藥物混合治療方案，病人的平均生存期亦只有六個月。常用的化療藥物包括EPOCH方案：環磷酰胺、阿黴素、依托泊苷、長春新鹼及潑尼松（cyclophosphamide, doxorubicin, etoposide, vincristine, prednisone），還有CHOP方案：環磷酰胺、阿黴素、長春新鹼及潑尼松（cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone）。B淋巴癌細胞表面有CD20蛋白，同時加入抗CD20單克隆抗體「利妥昔」，可增強療效。「放射治療」亦有助紓緩病情。

梁憲孫 養和醫院副院長