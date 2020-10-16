港版國安法︱梁君彥暗示議員談港獨無刑事豁免 胡志偉斥為政權背書

自今年中北京為香港訂立「港版國安法」，《基本法》對立法會議員發言的保障是否適用問題一直未解。立法會主席梁君彥接受傳媒專訪時揚言，議員在議會內談「港獨」要小心會否牴觸《國安法》。民主派會議召集人胡志偉斥梁君彥為政權背書，強調《基本法》保障議員發言，民主派議員會盡力在可以發聲的渠道維護香港核心價值。

《基本法》第77條列明，立法會議員「在立法會的會議上發言，不受法律追究」，而今年中《國安法》生效後，立法會法律事務部曾向議員發出文件，指法院詮釋《基本法》第77條時，「不會單獨地考慮該條文，而是會一併考慮《基本法》的目的及《基本法》的其他條文或有關外來資料」，亦即是法院相當可能考慮議員行使第77條的保障時的作為，對該議員履行《基本法》中有關立法會的憲制職能是否必要。

梁稱議員要小心：睇清楚有無機會踩線

梁君彥接受《香港01》專訪時就指，「如果一個議員他是真正履行議員資格，在議會辯論，他是有保障的（言論刑事豁免），但如果他不是在履行議員職責，而是做第二樣事情，那就由法庭決定他有否犯某一條罪。至於是否涉獵《國安法》，不是主席決定。」

梁亦推說議員要為自己的言行負責，不清楚時可徵詢法律意見，同時提到議員就職時已宣誓效忠《基本法》，尤其《基本法》第1條列明香港是中國不可分離的一部份，他說「議員不是恐怖份子，如果你是履行議會職責，其實有甚麼可能犯《國安法》那4條罪？所以議員要好小心，自己睇清楚《國安法》4條罪，有無機會踩線呢？」

胡志偉批評梁君彥過去都沒有尊重議員的發言權利，更屢屢濫用權力限制議員的發言空間，強調議員在議會的發言理應受到《基本法》和《立法會 （權力及特權）條例》的保障。他認為梁君彥的說法，印證了特區政府和當權者，透過不斷訂立辛辣法例，限制不論議員和市民的言論空間，斥梁作為立法會主席卻不斷為政權背書、狼狽為奸。他表明，民主派議員會盡力在可以發聲的渠道維護香港核心價值。

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