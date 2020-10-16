兄弟襲便衣警同判囚禁 家人庭外相擁而泣

15歲女生陳彥霖去年9月浮屍海面，翌月有市民在黃埔一帶聚集悼念，其間爆發警民衝突，有便衣警尾隨堵路示威者時遭私了。一對年輕兄弟及一名18歲學生早前被裁定襲警及堵路罪成。裁判官梁嘉琪今判刑時指，報告未能反映三名被告有真誠悔意，且考慮到判刑須具阻嚇性，判處21歲胞兄入獄3個月3星期、18歲胞弟及同齡男生則入住更生中心。今日有大批親友到庭支持被告，家人判刑後在庭外相擁而泣。

被告分別為18歲學生鄧卓榮、18歲學生伍浩賢及21歲裝修工人鄧卓凡。其中鄧卓榮及鄧卓凡份屬兄弟。

求情指沒有預謀 只是一時衝動「收唔到掣」

辯方求情透露，三名被告還柙期間親撰求情信，內容顯示他們已深切反省，亦知道不應以非法手段表達對社會的不滿。辯方提醒法庭，根據刑事程序，除非別無他法，21歲以下被定罪的被告應避免判處監禁。而雖然第三名被告年滿21歲，但犯案時只得20歲。

辯方續指，三人並非處心積慮襲擊警員，受襲警員當日便衣執勤，更直接衝向三人，才會發生本案。辯方又指，被告沒有攜帶武器，襲擊時間亦不長。雖然警員傷勢不輕，但被告只是一時衝動，「收唔到掣」。三人的老師亦有撰寫求情信，第三被告的上司並稱讚他是積極的好員工。

青少年罪犯評估報告建議判處首兩名被告入住更生中心，第三被告則判處監禁，但感化官報告卻建議判三人接受社會服務令。辯方認為感化官對本案的了解更全面，建議更可取。

第三被告曾向便衣警稱：我畀你走，你走唔走？

裁判官則認為案件性質嚴重，警員受襲後有瘀傷、腫脹、創傷筋膜炎及骨折等。另外，被告堵路導致交通受阻，影響他人，青少年罪犯評估報告顯示三人反省程度低，未能看見三人有悔意。裁判官最終接納評估建議，判處更生及監禁刑罰。

據庭上證供顯示，警員徐家俊當晚當值，看見三名被告拾起竹枝及從路上掘出來的磚頭，掟出馬路。他們聽到有警察到場後，離開現場。徐尾隨三人，在明安街從後捉住鄧氏兄弟，並大嗌「警察」表露身份，但遭三名被告拳打腳踢，眼鏡被毁。被告其間又大叫「藍絲打人」。據證供顯示，第三被告曾向徐指：「我唔想對你動用武力。」又曾謂：「我畀你走，你走唔走？」徐最終向被告施以胡椒噴霧，並在同袍協助下制服三名被告。

【案件編號：KCCC2524/19】

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