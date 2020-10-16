蘋果基金｜肌肉萎縮症阿天望購電動輪椅 減輕背部痛症

肌肉萎縮症患者阿天望購電動輪椅，減輕背部痛症及方便日常生活，以減輕阿天母親照顧壓力。

阿天於年幼時行路不穩，故家長帶阿天檢查及求診，並確診患有肌肉萎縮症，並導致全身肌肉無力。另外，因他的身軀和四肢很弱，故在日常生活中，阿天都需要以輪椅代步。

於2019年，阿天再確診患上腰椎多發性骨質疏鬆。因阿天的身體狀況不斷惡化，他的下背部承受高壓，並增加了他的痛楚。在2020年，阿天亦一度因糖尿病需要留院。

經職業治療師評估，並因應阿天的身體狀況，職業治療師建議他較需合用電動輪椅協助代步，以減輕阿天背部的壓力及痛楚，阿天母親亦較方便照顧。

「蘋果日報慈善基金」了解阿天的情況後，希望善長能施予援手，令阿天可以添置電動輪椅，讓阿天方便日常生活，以減輕阿天母親照顧壓力。

「阿天」暖流之友編號：C4735

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備註：因貯存、電器安全及運輸等因素，恕不接受捐贈電動輪椅，只接受善款。「蘋果日報慈善基金」關顧主任將與阿天一家商討及動用善款直接為他購買全新電動輪椅。

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