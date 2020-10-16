大灣區投票︱葉劉指法例無明定「通常居港」 林卓廷批為境外港人分等級

港府密謀趁延任的立法會仍在建制派主導下，強推修例推行大灣區投票。身兼行政會議成員的新民黨葉劉淑儀辯稱，香港的選舉法例沒有明文定義「通常居住香港」，又謂大灣區投票是社會訴求。民主黨林卓廷駁斥，大灣區投票是為境外港人分等級，有關做法並不合邏輯。

現時《立法會條例》列明「選民須在香港居住」，合資格人士申請登記成為地方選區選民時，必須令選舉登記主任信納該人「通常在香港居住」，其呈報的住址是「在香港唯一或主要的居所」。

葉劉今日出席商台節目時卻稱，有關法例沒有明文定義「通常居港」，又舉例稱有學生到美國三藩市讀書，而其家人在港並經常回港，指一人可有兩個「通常居住」地點，所以讓在內地的港人有權投票沒有問題。她續指，推行境外投票必須修例，政府應提出修例建議，並集中較多港人居住的內地城市，除了廣東省外，應兼顧上海和北京等。被問到應否包括在歐美的港人時，葉劉又推說要按部就班及基於「一國」原則，先照顧內地城市。

林卓廷則反駁，立法會研究部曾研究有關境外投票的問題，指出全世界僅極少地方容許境外投票，更沒有國家只容許指定境外地區的選民投票，他反問「有乜理由東莞居民可以選東涌嘅民意代表？廣州居民可以選沙田廣源邨嘅民意代表？」他強調，區議會和立法會選舉屬比起市長選舉更為地區性的選舉，必須反映當區居民民意，假如讓長居東莞的港人可在當地選東涌的區議員，會讓地區民意代表的角色被嚴重扭曲。

他續斥，過去不少在外地升學或就業的港人都不遠千里返港投票，故大灣區投票不合邏輯，質疑是為境外港人分等級，「境外港人仲要分等級？住大陸嘅，高等過住美加嘅？」而對於有建制派倡議警察在投票日可優先投票，他狠批對方只是一味主張支持建制派的群組可優先投票，反問「係咪以後支持民建聯嘅選民就可以打尖投票啊？」

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