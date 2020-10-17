3.8萬電郵撐教師　促教局撤釘牌

【本報訊】九龍塘宣道小學一名通識老師製作教材引導學生討論言論自由問題，被教育局扣上「有計劃散播港獨」的帽子，終身釘牌。教育界一眾工會早前發起一人一信行動，要求教育局撤回決定，至今已發出逾38,000封電郵。

266封來自宣小家長

來自教育界、社福界、醫護界等多個工會昨到教育局灣仔辦公室樓下設街站，呼籲各界人士與老師同行。有份發起一人一信行動的教育野發言人鄭家朗稱，10月7日至今已發出逾38,000封電郵予教育局，當中266封來自宣小家長，102封來自該校學生，反映該名教師的行為在家長和學生眼中沒有違反其專業。惟鄭稱教育局的回覆只表示知悉事件，「只係強調自己有生殺大權」，令人憤怒。

學術自由學者聯盟成員、嶺南大學文化研究系教授陳清僑斥責政府一直強調個別老師是「害群之馬」，卻沒有公平公開的方式證明之，認為教育局把自己當作專業，事件卻讓它公信力全失。他指政府現在要殺雞儆猴，「香港市民要諗吓，我哋係咪嗰隻猴？有冇俾佢嚇窒？」他鼓勵教師，「就算佢哋（政府）要搞文革，（教師）都要企穩專業！」

醫管局員工陣線、職工盟、香港社會工作者總工會等其他界別的組織均有到場聲援。社總外務副會長張志偉稱，社福界與教育界同為被中聯辦點名的「三座大山」之一，需要各界關注和支援；醫管局員工陣線則稱，該名教師成為政府打壓教育界的「第一滴血」，惟望教育界知道他們並不孤單，相信各界互相扶持，定能走到光明。