【重獲自由】

【本報訊】反送中運動中經常現身並揮舞英國旗的64歲「王婆婆」王鳳瑤，去年遭內地羈押和軟禁，兩周前獲釋返港，昨日結束14日隔離，正式重獲自由，王婆婆昨表示，目前心情矛盾，亦「好掛住12位手足，佢哋一定比我更加慘」，將於今日舉行記者會講述自己在內地的遭遇。

滿頭白髮、身穿黑色Polo恤、頸上戴上寫有「香港」小膠牌的王婆婆昨完成隔離，工黨立法會議員張超雄和前議員朱凱廸到曹公潭康樂營外迎接她，她與二人先後互相擁抱。王婆婆接受傳媒訪問時哽咽說，自己心情矛盾、百感交集，「因為好掛住嗰12位手足，佢哋一定比我更加慘」。

今開記招交代軟禁遭遇

王婆婆續表示，自己「其實仲好攰，因為唔係自己一間房，同一啲新移民一齊，唔係好習慣」。她說自己要先休息一晚，加上還有很多東西處理，故未能與傳媒詳談，她今日早上將舉行記者會講述自己在內地的遭遇。

張超雄接受本報查詢時透露，由於王婆婆本來的寓所在深圳，現因以安全起見，他和朱凱廸都不鼓勵王婆婆重返深圳，故王婆婆會先行在賓館暫住。張超雄引述王婆婆指，她在曹公潭康樂營隔離期間曾與兩、三名外地人士同住，惟他們的「衞生習慣麻麻哋」，令王婆婆需格外小心。

張超雄續指，王婆婆在隔離期間一直有留意12名港青的情況，至於王婆婆會否重返街頭抗爭，張指她未有明確表示，但她對12名港青的情況感到十分憤慨。

王婆婆去年8月11日到太古港鐵站示威，被拍到遭警方帶走，之後失蹤多時。她及後向立場新聞透露，去年8月14日於深圳被捕，送入福田看守所，罪名是尋釁滋事，到8月底被轉送深圳市第三看守所，去年9月底獲取保候審，並要接受五日「愛國教育」，整整一年遭受軟禁。張超雄早前指，過去一年持續有內地公安及不知名人士到王婆婆的寓所拍門騷擾，令她每日活在焦慮中。

兩周前王婆婆由深圳返港，之後送到屯門醫院，治療她被內地國安拉扯造成的瘀傷。王婆婆之後接受14日防疫隔離。

王婆婆以往在多個示威場合也會手持黃傘並揮舞英國國旗，她2018年因為戴上「光復香港」頸巾旁聽旺角騷亂案件，被高院法官彭寶琴直接裁定她藐視法庭罪成。法官判刑時指婆婆舉動非一時情急，是有意識地無視法庭命令，執意展示標語，判罰款1,000元，王婆婆求情時指只是想「做少少嘢」精神上支持一班面對監禁的年輕人，聞判後揚言會就定罪提出上訴。