疫情速遞︱港昨再增7確診1宗源頭未明 臨時檢測中心僅餘油尖旺開放（附個案搜尋器）

，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情仍然反覆，昨日（16日）錄得7宗確診個案，當中1宗源頭未明，其餘6宗則海外輸入。而昨日仍有逾10宗初步確診，暫時多為輸入個案。

昨日新增的源頭未明個案，屬1名28歲男社工，於香港心理衞生會李鄭屋宿舍任職，雖然患者日常辦公室工作為主，但院舍41名院友中仍有8名院友需要進入檢疫。而曾與社工踩單車的11名人士，包括8名院友、2名義工及1名同事，亦會去檢疫中心，另外曾與他食飯的1名同事、3名教友，及其同住家人亦需要檢疫。

另外有關早前確診香港管弦樂團樂手，除過百名團員需接受檢疫，2場表演有約1,400名觀眾，但衞生署沒有名單，衞生防護中心傳染病處主任張竹君再呼籲有關觀眾接受測試。

昨日政府四所臨時檢測中心累計合共為14,824人採樣接受檢測，累計完成11,865個檢測樣本。而除油尖旺臨時檢測中心將繼續開放至本月18日外（上午8時至下午1時半，及下午2時半至晚8時），其餘今日起停止運作。

政府昨午刊憲，指因應全球疫情發展，在風險評估後，於本月26日起，將法國及俄羅斯加入《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）中的高風險地區。有關地區的來港旅客須在機前，提供72小時內之病毒檢測陰性結果，及在出發前已預訂14日酒店房間。

另外，有指青衣華逸酒店即將用作等候檢測結果中心，張竹君指，與現時用作等候的荃灣帝盛酒店合約即將結束，或因此需轉換酒店。

醫管局至昨晨9時，再有8人康復出院，累計有4,951名確診及疑似病人出院。現時仍有130名病人在19間醫院留醫，當中12人危殆，6人情況嚴重，餘下112人情況穩定。醫管局目前有1,139張負壓病床，使用率58.3%；負壓病房共631間，使用率67.8%。

本港疫情

●確診（截至10月16日17:53）

5,220宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,951宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

130名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195號個案）、6人嚴重（第1650、4100、4101、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月16日18:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,646宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診531宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月16日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,878萬，全球死亡人數逼近110萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過797萬宗，死亡人數突破21.7萬人。印度確診人數超過730萬，位居全球第二，死亡人數超過11.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破516萬，死亡人數超過15.2萬。俄羅斯確診人超過134萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國過去24小時確診首次超過3萬宗，達30,621宗，創下單日紀錄。總統馬克龍周三宣佈大巴黎地區及8個大城市周六起宵禁，預計維持4到6周，以遏止疫情擴散。

波蘭單日確診屢創新高，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣佈新防疫措施，包括限制酒吧餐廳的營業時間、 體育賽事不接待現場觀眾、華沙等疫情嚴重地區的學校停課、健身室和泳池關閉。莫拉維茨基在記者會上呼籲所有長者留在家中，表示只有團結和負責任，才可戰勝疫情。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，加快從武漢肺炎疫情復原，可在2025年時為全球增加9萬億美元收入，但達到此目標有賴國際合作，包括研發疫苗。格奧爾基耶娃又呼籲中國和美國繼續刺激經濟，協助全球復蘇。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,972,886 (217,745)

印度 7,307,097 (111,266)

巴⻄ 5,169,386 ( 152,460 )

俄羅斯 1,346,380 (23,350)

阿根廷 949,063 (25,342)

哥倫比亞 936,982 (28,457)

⻄班牙 921,374 (33,553)

秘魯 856,951 (33,512)

法國 850,997 (33,146)

墨⻄哥 829,396 (84,898)

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