黎智英擬周一入稟阻警檢閱文件

【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英前日在上庭應訊前，其名下位於觀塘的力高顧問有限公司突遭警方國安處人員搜查，警方更在律師到場前撿走大批文件及六部電腦，聲稱就8月10日一宗違反「港版國安法」及涉嫌串謀欺詐案搜證，消息指律師將已代表黎智英及「力高」，最快下周一入稟高等法院，要求法庭裁定當日搜獲材料是否享有「法律專業保密權」。

研是否享法律專業保密權

涉事的力高顧問有限公司，董事為黎智英及其助手Mark Simon，該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少九間食肆及公司提供公司秘書服務。大律師陸偉雄表示，法律專業保密權英文簡稱LPP，一般情況是警方或廉署持搜查令撿走特定地點的文件作證，當事人有權以該批文件與第三者有秘密協議為由，不能向外界披露，入稟高院申索LPP權限，由法官視乎文件內容、控辯雙方的理據後裁決，以往同類申請較多見於涉及報料人保密的新聞文件，以及公司與客戶之間私人合約協議。

前日早上10時許，參與六四集會被控非法集結的壹傳媒創辦人黎智英，在往西九龍裁判法院提堂前，警方國安處人員突持搜查令到觀塘力高顧問有限公司的辦公室搜查，當時公司職員在家工作無人在場，管理處通知職員返回辦公室，讓警方人員進入辦公室搜查，但警方在律師到場前撿走大批文件。

警方事後指前日的搜查行動與國安處人員在8月10日拘捕九男一女，分別涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反「港版國安法」第29條，及涉嫌串謀欺詐等罪行有關，警方根據法庭手令搜查觀塘一辦公室撿取相關證物作進一步調查。