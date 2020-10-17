毛巾易播毒　魚檔改用紙巾

【本報訊】街市魚檔共用毛巾易增武漢肺炎病毒交叉感染風險，早前公開表達關注的「港大抗疫最前線」團隊指，食環署上月底已向魚檔發指引，呼籲魚檔用一次性紙巾替代共用毛巾，並盡可能協助顧客揀魚，以及勸喻顧客不要直接接觸海鮮。團隊發現油尖旺及紅磡的街市魚檔已改掛出紙巾供顧客使用，但仍有魚檔堅持沿用毛巾。

很多街市魚檔設有毛巾供顧客揀魚後抹手，「港大抗疫最前線」團隊早前報道，街市魚檔普遍懸掛的共用毛巾令病毒有交叉感染風險。港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾指出，魚檔毛巾每日被非常多顧客擦手，病毒可依附在毛巾上，是造成多個街市爆發疫情的原因之一。

紅磡街市一檔主拒跟從

團隊表示，食環署上月底向魚檔發出「街市魚檔租戶防疫須知」，呼籲魚檔從業員採取三項措施，包括以一次性紙巾替代共用毛巾，供顧客揀魚後抹手，並盡可能協助顧客揀魚，以及勸喻顧客不要直接接觸海鮮。

團隊本月上旬再到曾爆疫的紅磡街市觀察，發現20多間魚檔中，大部份已將毛巾收起，但仍有五檔掛出共用毛巾，亦有魚檔向顧客提供搓手液。在團隊查詢下，四間未有收回毛巾的魚檔表示只是忘記收起或願意收回毛巾，只有一位檔主認為顧客需以毛巾抹手，拒絕棄用毛巾。團隊日前重訪紅磡街市，除堅拒收回毛巾的魚檔，所有檔販均停止提供共用毛巾。

在中西區及青衣的街市，團隊發現仍有檔主提供共用毛巾，有檔主認為毛巾對顧客很重要，並認為提供一次性紙巾不實際。