王婆婆被屈尋釁滋事拘押一年 無懼《國安法》 「一定抗爭到生命最後一秒」

經常參與抗爭運動的王婆婆（王鳳瑤），自去8月起突然消聲匿迹。在內地經歷1年多被國安全天候監視的生活後，她終於安全返港並完成隔離。在長達近兩個半小時的訪談中，心繫「香港加油」吊飾的她憶述這一段可怕經歷，更令她惦念12名被送中的港人，只盼12人能平安無恙，順利返港。縱使經歷劫難，王婆婆仍義無反顧，肯定地表示「我一定會抗爭到我生命嘅最後一秒」。

居於內地的王婆婆因多次在抗爭現場揮動英國國旗而為人認識。去年6月反送中運動開展以來，她風雨不改、長途跋涉回港支持，譬如去年8月11日她參與港島東的示威，當晚已有人發現王婆婆在港鐵太古站C出口位置被多名香港警員包圍，但不知她是否被警察拘捕，而她始料不及的是去年8月13日機場示威，竟是她至今最後一場參與的示威。

當晚示威過後，王婆婆拖着疲倦的身軀返回深圳布吉的寓所，然而她在皇崗口岸辦理過關時，自動閘機未能如以往開啟，同時有10名保安和海關人員截停她，並帶她到玻璃房間搜查。她形容當時雖已料到自己被捕，但仍然感到震驚，「驚，係唔識反應，（成個人）係麻木、諗唔到嘢，（有如）任人擺佈」。

結果她被扣上「尋釁滋事罪」拘捕，送往福保派出所，開始一年多的惡夢。

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在囚期間 懲教國安不斷洗腦教育

在不足100呎的羈留室內被拘留逾1日後，王婆婆被送往福田拘留所15日。抵達拘留所後，她曾被抽血及由自稱醫生的人照心電圖，每晨7時就要唱國歌、在床上做體操，同時接受懲教人員訓話及進行「愛國洗腦教育」。

經過福田拘留的15日後，王婆婆又被送往深圳第三看守所被拘留30日。16人同囚一室期間，國安不斷向她軟硬兼施「套料」，冀取得有關香港反修例的訊息、王婆婆參與運動的原因及其家庭資料等。這段時間，她有少數時間收看到電視新聞，但內容「好假」，而且立場偏頗。

之後，她更在3名全天候監察她的保安帶到昔日她做義工的陝西省西安，接受5日「愛國洗腦教育」，內容包括灌輸中國發展成果、觀看愛國電影、唱國歌、拿中國國旗拍照等。

曾打算留在內地支持12港人

為時逾月的拘留結束後，王婆婆終能返回深圳寓所，開始1年的取保候審期。這段期間，雖然有比拘留較大的自由度，例如得悉香港事態發展，知道北京訂立「港版國安法」、12港人被送中等，但同時要面對國安不斷來電、不知名人士經常拍門騷擾，還有不計其數，按國安要求到警務室報到和接受訓話。

她表示，曾向國安哭訴「既然（香港）都已經立咗《國安法》，點解你班國安仲唔放我（返港）？」她直言當時每日的心願就是盡快脫離監控，回到熟悉的地方，與港人團聚；不過她也想過留在內地為12港人給予支持，「我好唔想返嚟（香港）先……好想等到佢哋出晒嚟（完成內地司法程序），先返嚟（香港）」，最後在朋友勸喻下才打消念頭。

國安收起護照 至月初發還

度日如年的取保候審期，終於在今年9月29日結束。當日國安致電王婆婆要求見面，她到場時未見相關人員，於是致電責罵對方，卻惹起派出所保安不悅，拉扯及驅逐她，導致她拉傷右手神經和腰部。當晚見到國安時，她立即查詢能否返港的問題，惟國安發出「解除取保候審決定書」的同時，又收起她的護照和3,000元保釋金，表示本月2日才發還。因此她到本月初取回護照和保釋金，並立即回家收拾細軟返港。

王婆婆不在港的一年多，香港也經歷翻天覆地的變化，例如有收窄自由的《國安法》架在港人頭上，縱使有過被內地國安拘留的陰影，當問到會否繼續參與社運時，王婆婆毫不猶豫便說：「會！我一定會（再次參與社會運動）」，「我寧願係我自己（受傷），都唔想係年青人（受傷）……我一定會抗爭到我生命嘅最後一秒。」

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