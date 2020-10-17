內地修法規定國徽作中小學作重點愛國教育 學生憂洗腦教育翻版

全國人大常委會表決通過早已列入《基本法》附件三的內地國旗、國徽法的修訂，加入「中小學應當將國徽作為愛國主義教育的重要內容 」的規定，未知香港的《國旗法》和《國徽法》要否作相應修訂。「教育野」發言人鄭家朗指，擔心政府藉機推動愛國洗腦教育；教育界議員葉建源質疑是否有修例必要，並強調若然要修例必須經公眾諮詢。

相關報道：習權統治｜人大常委會通過修改國旗法 不得倒掛倒插 明年元旦實施

相關報道：港版國安法︱人大常委會二次審議《國旗法》修正案 要求民眾升旗時行注目禮

新例涵蓋部份幼兒園須參照學校規定升掛國旗

綜合內地傳媒報道，人大常委會表決通過《國旗法》和《國徽法》的修訂，新例會由明年1月1日起實施。修訂內容包括由以往只在政府機構內懸掛國旗，變成中央人民政府駐港、澳有關機構，都應當在工作日升掛國旗並懸掛國徽，同時有條件的幼兒園也要參照學校的規定升掛國旗。

此外，修訂亦進一步禁止損害國旗和國徽尊嚴的行為，規定不得倒掛、倒插或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛和使用國旗，不得隨意丟棄國旗等。

人大常委會在二次審稿時再度增加規定，包括公民在莊重的場合可以佩戴國徽徽章，表達愛國情感；中小學應當將國徽作為愛國主義教育的重要內容，教育學生了解國徽的歷史及精神內涵。

港府或須作相應修例 鄭家朗質疑任由政府演繹

由於內地的《國旗法》和《國歌法》均屬列於《基本法》附件三，然後由港府立法實施政的全國性法律。今次內地修訂未知是否意味港府也要作相應的修例，《蘋果》已就此向港府查詢，暫時未有回應。

全國人大常委譚耀宗在人大常委會會議後向傳媒表示，《國旗法》和《國歌法》本身已納入到《基本法》附件三在港實施，他相信港府會參考今次修訂，再交立法會審議修改現行法例。他續指，修例可令香港年輕人和中小學生對國旗、國徽有更多認識，了解當中的精神，而修例不設追溯力，沒有要求港府何時完成修例，相信會較訂立《國歌法》簡單，不會拖延很久。

鄭家朗回覆《蘋果》時強調，在中小學的歷史、常識課程中已經教授國徽、國旗的內容，質疑人大常委會作出修訂，目的是以國徽、國旗教育作為包裝宣揚愛國主義， 指條例中提及的「精神內涵」本來就沒有一個指標，可以任由政府演繹，擔心所謂國徽、國旗課程會成為愛國主義洗腦教育的開端。他說，面對威權時代，學生要保持思考，加以判斷。

教育界議員葉建源也說，過去特區政府訂立國旗法和國徽法時都經過本地立法程序，促政府不要繞過立法會修例，又認為國旗和國徽教育已經在本身中小學課程上，質疑是否需要修改法例。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！