何君堯選主席滅聲　許智峯斥似黑幫

【本報訊】立法會一連兩日為舉行事務委員會主席選舉，結果18個事務委員會，16個已選出主席，全由建制派包攬，福利事務和資訊科技及廣播事務兩個委員會由民主派負責主持選舉，未能選出主席，下次會議再續。建制派何君堯在主持選舉主席時，阻止議員發言、拒絕議員的提名、甚至以「熄咪」禁止議員發言，手段被批評「與黑社會差唔多」。

票箱多一票 何：已報警

昨日環境事務委員會主席選舉由上屆主席何君堯主持，民主派繼續不斷提名參選人以「拉布」。民主黨許智峯提名時質問何君堯為何不競逐連任：「係咪同白衣人關係太密切、太敏感，所以俾人搣走咗（主席位）？」何聞言即動怒稱「唔需要提呢啲，唔需要和議」。會上又因為派出選票與收回選票數量不一，而要重新投票，民建聯議員指控民主黨尹兆堅將多於一張選票投入票箱，影響選舉公平，要求立法會報警處理。

何君堯主持會議被指濫權，當許智峯要求提名黃碧雲參選時，何阻止發言，要求秘書處「熄咪」，許怒斥何的做法「同黑社會差唔多」。許智峯之後再要求提名教育界葉建源參選，何即擅自拒收提名稱「唔愛、唔畀」，但未有解釋原因。到會議舉行約15分鐘後，何君堯便阻止議員互相提名，許智峯一度上前理論。

立法會秘書處回覆指，由於收回的選票比派出多一張，秘書處即時向何君堯報告，並在其指示下，秘書處職員重新向委員派發選票，以完成選舉程序。秘書處在覆檢時發現其中一張收回的選票是來自立法會房屋事務委員會主席選舉的選票，但未有回覆有否報警。何君堯稱，他已就事件報警。