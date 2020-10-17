紅會輸血中心禁用黑證件扣

【本報訊】紅十字會輸血服務中心早前爆出有警員因不滿抽血員佩戴象徵抗爭飾物，暫停捐血活動，事後醫管局發警告，禁員工執勤穿戴任何令人反感飾物。消息指，近日中心再以敏感為由，禁員工用黑色證件扣，須統一改用紅色。

據了解，輸血服務中心近月曾召開高層會議討論服務質量，包括員工服飾。據會議紀錄，有關方面提及專業形象及制服指引，規定「護士同事需穿公司提供之白色T shirt」、「將派發統一式樣之夾連扣針，供同事佩戴名牌」及「避免不必要之配飾」等。

「係咪着黑色鞋都唔得？」

指引沒明言禁戴黑色飾物，但有員工透露，中心當值主管近日交代有關指引時，要求員工更換之前派發的黑色伸縮證件扣，理由是要統一改用紅色，還訓示避免佩戴不必要飾物，「唔好講敏感話題」。該名員工批評，管理層製造白色恐怖，一個黑扣也容不下，「自我審查得好犀利」，他反問：「係咪着黑色鞋都唔得？我覺得好荒謬。」

今次觸碰紅線的證件扣，早在員工入職時已獲派，同時配備姓名印章及夾連扣針等。在紅會輸血服務中心fb專頁的照片常見員工佩戴。

紅十字會輸血服務中心回覆查詢時不置可否，僅稱伸縮拉扣顏色按供應商隨機安排，中心不時提供印有中心標誌的伸縮拉扣，供員工於拉扣耗損時更換，沒回應是否要求員工執勤時避免佩戴黑飾物。