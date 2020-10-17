【疫情反覆】

【本報訊】香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名28歲男社工昨日確診武漢肺炎，感染源頭不明。他10月13日發病，發病前兩天曾於土瓜灣中國基督教播道會樂泉堂，分別參與兩場四至八人的崇拜，發病前一天則由沙田租單車踩到大埔，同行共12人，亦曾於月初打籃球和游泳，均有友人相伴。據悉，社工踩單車後曾在巴士上與一名不斷咳嗽的乘客為鄰，其間曾除下口罩飲水。

本港昨新增七宗武漢肺炎個案，六宗為輸入個案，餘下一宗本地感染為源頭不明個案，累計個案增至5,221宗，初步確診個案逾10宗。源頭不明個案患者為一名28歲男社工，與家人同住寶琳景林邨景榆樓，於香港心理衞生會李鄭屋宿舍負責輔導工作，平日多於辦公室工作，辦公室旁邊宿舍住有41名院友，院友有需要時會到辦公室接受輔導。社工與院友接觸時，雙方均有戴口罩。

曾參與兩場小組崇拜

他在10月13日發病，此前兩天均有聚會活動。他10月11日曾到土瓜灣中國基督教播道會樂泉堂參加崇拜，以小組形式舉行，早午分別與七人及三人一同參與兩節聚會，當時所有參加者都有戴口罩，他當日午飯與三位教友同於高山劇場康姨小廚進食。

10月12日，社工則接了所屬院舍的八名院友，與兩名義工和一名同事，共12人一同由沙田租單車踩往大埔，午膳時則與一名同事在沙田新城市廣場大家樂用膳。據悉，該社工當日活動後乘搭巴士時，鄰座乘客不停咳嗽，其間他曾除下口罩飲水，未知是否因此感染。

他在潛伏期內亦參與多項活動，10月2日曾與一位友人到景林邨一個室外運動場打籃球，10月4日則與一位友人去將軍澳泳池游泳，亦有以一對一方式學習結他。

張竹君認追蹤有難度

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，雖然社工一行人踩單車時有戴口罩，但由於時間長，並有交流，故將11人全列為密切接觸者，連同其同住家人和12日及13日與他共膳的一位同事及三位教友，全數送往檢疫中心。至於教堂人士及宿舍其他員工和院友，以及與他一起打籃球、游泳的人士和結他導師均會安排檢測。

對於病毒會否透過接觸同一輛單車傳染，張竹君指出，過去曾有報道，病毒可在物件表面存留一段時間，但難確定是否具有傳播性。衞生署正接觸社工租單車的單車店，要求全店大清洗。至於在巴士上社工鄰座的乘客會否是傳染源頭，張竹君認為有可能，惟追蹤有難度，呼籲公眾乘搭公共交通工具時，要注意公共衞生。

社工工作的院舍有41名院友及13名職員，本報記者昨午前往院舍觀察，宿舍正門對開的位置連同屋邨休憩座椅被膠帶圍封，但地下宿舍仍有開燈，並有職員在內。宿舍鐵閘外放有一個鐵兜，裝有大量煙頭，偶爾有人在鐵閘內「煲煙」。宿舍所處的孝慈樓亦貼出通告，通知住戶宿舍內有職員確診，並安排徹底清潔和消毒。