蘋聞追Click｜WWF破壞米埔濕地違法挖土 退休總督察有份監督工程

《蘋果》調查發現，世界自然基金會香港分會（WWF）涉違反《城市規劃條例》，近月擅自在雀鳥天堂米埔挖土鋪設水管，工程涉及約1,500米路段。有份監督工程的是WWF業務經理Guy Lown，他曾任總督察並獲警察榮譽獎章，現時卻涉及違法工程。規劃署回覆《蘋果》確認，城規會未收到相關規劃申請，警告不得進行違例發展。地政總署回覆，元朗地政處接獲規劃署通知，有關工程並未取得規劃許可，已叫停工程。

本報9月收到投訴，指WWF在米埔担竿洲路有挖地工程，工程人員以「即挖即填」方式施工，質疑有關挖土工程未獲批准。記者9月底到場視察，發現部份路段有重鋪瀝青痕迹，魚塘塘壆有泥土被挖起堆高，新建一個渠蓋，亦有水管標記膠帶。翻查《米埔及錦綉花園分區計劃大綱核准圖》，涉事地段屬「自然保育區」，挖土工程必須事先向城規會申請，惟城規會網站未見有關申請。

長春社亦有收到相同投訴，長春社公共事務經理吳希文指，担竿洲路是出入米埔必經之路，部份屬於拉姆薩爾濕地範圍，對有人擅自開工挖土感到詫異，「我哋覺得有啲可疑，點解一個挖掘工程喺自然保育區出現，而唔使去做申請呢？」他憂慮工程欠缺監管，泥土或因大雨沖入魚塘和濕地，有機會對生態造成負面影響。

規劃署回覆《蘋果》確認，城規會並未有收到申請，署方9月18日到場視察，發現部份担竿洲路有挖土工程，已貼上警告海報，提醒相關人士不得進行《城市規劃條例》下的違例發展。署方提醒，在有關地帶進行任何填土、填塘或挖土工程，必須取得城規會的規劃許可。署方會繼續搜集及整理相關資料，如有足夠證據證明有關工程構成違例發展，會採取適當的執管行動。

記者9月到訪米埔當日，遇上WWF業務經理（基礎及通訊設施）Guy Lown與承辦商視察工程進度。記者查詢有關工程是否未獲批准，Guy Lown否認工程違法，又稱根據大綱核准圖，只要是政府統籌的公共工程，毋須得到規劃署同意就可施工。但他承認，最近收到規劃署通知後，工程已經停工。翻查資料，Guy Lown在警隊工作逾30年，曾任西九龍交通總督察，2016年獲頒授香港警察榮譽獎章，獲讚揚「表現超卓，克盡厥職，堪稱典範」，他退休後在2017年加入WWF。

WWF以電郵回覆《蘋果》稱，由於担竿洲路的消防栓不符合現時標準，水務署與WWF合作進行升級工程，根據署方的建議，水道應盡可能靠近道路位置，以免在將來維修時對魚塘造成任何影響。工程在政府統籌下，WWF負責施工和開支，完工後由政府驗收。

WWF又指，地政總署今年5月已發出挖掘准許證，同意使用經水務署批准的設計。而工程所涉均為政府土地，並沒有對私人土地或魚塘造成任何影響，在獲悉公眾及本地環團查詢後，已暫停工程，並與承辦商及有關部門釐清有關事項。

不過，多個部門都與WWF劃清關係。水務署反駁，是WWF顧問公司負責監督及統籌有關水管敷設工程，顧問公司向水務署申請消防供水，再自行聘請承建商興建1.5公里長水管和新的消防栓，包括向有關部門申請相關許可及確保工程符合相關法規和要求。

地政總署亦指，WWF承建商「德豐建築工程有限公司」去年11月和今年4月提交挖掘准許證申請，計劃於本年5月展開工程，為期6個月。元朗地政處今年5月批准申請，申請人須確保工程符合香港法例要求，包括《城市規劃條例》。處方其後接獲規劃署通知，有關工程位於自然保育區內，並未取得規劃許可，即時要求申請人停工。署方稱會繼續留意上址情況，如發現有人在未取得規劃許可進行挖掘工程，會採取土地管制行動。

吳希文促請WWF盡快交代事件，又認為作為米埔管理者，更應該遵守法規，「呢個位置係一個生態非常敏感地方，我哋可以話係保育重地，甚至係重中之重，喺呢度進行任何工程，都需要好小心規劃、評估」。

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