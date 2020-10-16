【本報訊】將軍澳善明邨去年初發生倫常慘案。患有抑鬱多年的小學女校工欲尋死，但擔憂一直相依為命、心智正常的23歲兒子無法自理，決定「帶埋佢一齊走」，先在湯加入安眠藥讓兒子喝下，繼而用充電線將兒子勒死，直至兒子面部轉黑、手腳冰冷才停手。女工及後分別食老鼠藥溝高粱及安眠藥，惟自殺不遂。她昨承認誤殺罪，還柙至本月30日，等候感化及精神科報告才判刑。

被告趙麗霞（57歲）昨在高院基於精神問題減免罪責為由，獲控方接納承認誤殺罪，指她於去年2月22日在將軍澳善明邨住所殺死兒子黎裕帆。

辯方求情指，類似案件一般只有三種判刑選項，包括醫院令、感化令或即時監禁，被告至今已還柙18個月，望法庭考慮判處感化，讓被告在感化官監督下繼續接受精神科治療。法官李素蘭將判刑押後，屆時聽取進一步求情陳詞。

被告丈夫於多年前去世，自此與兒子相依為命。去年2月23日晚上10時許，大廈保安員發現被告精神恍惚、步履搖晃欲倒，遂致電召喚救護車，被告迷糊間透露前一晚曾與兒子服食老鼠藥。消防員應召破門，發現死者仰卧在客廳沙發，頸有勒痕，已無生命迹象。

專家：案發時有妄想症

被告向警方透露，她患有抑鬱及失眠多年，並有自殺傾向，一直都有向精神科求診，但由於服藥後感頭暈，故只間中服藥。起初她沒打算殺死兒子，但兒子做散工，每月只賺取2,000元至4,000元，她認為兒子經濟上無法自理，突萌生「帶埋佢一齊走」的念頭，與兒子共赴黃泉。

被告稱將20粒安眠藥混入湯中，兒子服用後在沙發上昏昏欲睡，她於是用充電線勒兒子的頸，兒子嘔吐並掙扎，嘗試扯下充電線，但最終因無力而停止。整個勒頸過程超過半小時，直至兒子面部轉黑兼手腳冰冷，被告才罷手。她及後服食老鼠藥及飲高粱酒，但不適嘔吐，遂再服食10粒安眠藥並失去意識，不知道為何數天後身處醫院。

警方在被告寓所發現一條斷開的叉電線，並有一張簡體字字條，內容為「請打以下電話，不要感到傷心」，又在廚房發現一煲湯及盛載老鼠藥的膠袋。死者女友向警方透露，與死者拍拖兩年，形容死者樂觀善良，不吸煙，亦無濫藥習慣。

精神科專家診治被告後，認為她案發時有重度抑鬱及妄想症，導致她精神錯亂，嚴重影響其思想和判斷能力。醫生認為被告有可能受病情影響而不知所措，無法合理理解她當時的行為，亦有可能無法控制個人行為。

案件編號：HCCC413/19