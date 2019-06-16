耗盡積蓄遠赴奧地利追音樂夢 王婆婆曾想住夏威夷開小店終老 陰差陽錯踏足社運

經歷過佔領運動的人，或許已見過王婆婆，但真正令人熟悉她的，卻是去年的反送中運動。世人可能覺得王婆婆是硬朗的女子，但其實她心底裏仍有懷裝滿異地夢想的不老靈魂。談到其身世時，王婆婆坦言早年曾在奧地利進修音樂，擁有俗稱美國綠卡，想過到夏威夷開小店，也幻想過兒孫滿堂。可是隨着踏足社運，已難再實現所有夢想，一些年輕時對自己的期望，都伴隨着青春逝去。

年少時的王婆婆曾修讀會計及音樂，其後為追逐理想，花掉自己所有積蓄，以十多年時間在奧地利進修音樂上，之後到美國居住十多年並取得美國居留權，惟她在2014年時已選擇放棄續簽。

在外地生活多年，難道沒有想過在外地置業？王婆婆笑指，在外地生活和為了自己的興趣，已經耗掉大部份積蓄，她一度考慮過到夏威夷開設手工藝小店，原因無他，「外國政府啲福利真係好好，係唔會令你想買樓㗎」。

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一家7口 早年決裂

「望住後生仔好似望住啲孫」

陰差陽錯，涉足社運。至今仍單身的王婆婆坦言，自己一直都很喜歡小孩，也想過養育小孩。如今年屆六旬，已沒有計劃再找伴侶度過餘生，只希望能好好過現在的生活，與港人共同抗爭。

王婆婆原本一家7口，但由於早年已跟家人決裂，過去一年多在內地被拘留和監視，家人亦未有聯絡她，更何況給予她支援。王婆婆在沒有家人的支持下，唯有學會自強不息，咬緊牙關捱過，亦將部份寄託放在香港年青一代上：「依家我望住班後生仔（同路人），就已經好似望住我啲孫啦！」就是這份信念，支撐王婆婆排除萬難返港，並打算在香港展開她新的人生，與港人「齊上齊落」。

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