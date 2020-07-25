醫管局員工陣線明向會員發回覆範本 堅持2月合法罷工 料政治形勢影響局方決定

醫院管理局早前向今年初罷工救港的醫護人員，發信要求解釋缺勤原因。醫管局員工陣線主席余慧明表示，與律師團隊商討後，明日（18日）會向會員發出回覆醫管局的範本，內容主要是表達罷工是當時沒有上班的合理原因，暫時難以預期醫管局的後續行動。

有醫管局中人估計，最後局方或會以扣薪來處理事件。有資深公院醫生表示，局方會如何處理，相信與屆時的整體政治形勢有關，如有關方面是否開始落實打壓醫護。

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醫管局員工陣線今年2月初發動罷工迫政府「封關」，醫管局於本月9日向今年初有份罷工的員工發信，要求確認及解釋當日缺勤原因，須於本月23日或以前回覆。

醫管局員工陣線主席余慧明表示，工會已與律師團隊商討，明日會向員工發出回覆範本。翻查醫管局的人力資源守則，缺勤是指「沒有合理理由而沒有上班」，回覆範本主要是表達罷工是當日沒有上班的合理理由，員工早已通知上司參與罷工，罷工完結後已通知上司會恢復工作。她呼籲會員團結，以範本回覆局方，也增加工會對員工的保障。

余慧明料局方「炒幾個理事殺一儆百」

余慧明表示，暫時難以預計局方的後續行動，她估計局方可能扣薪、要求員工以其他假期填補罷工的日子，「或者炒幾個理事殺一警百」。她強調當日會員是合法罷工。

有醫管局中人承認，局方處理罷工一事上面對外來壓力，而且按程序必須跟進員工沒上班的原因，估計最終是扣薪來處理事件。

有資深公院醫生表示，若按局方一貫處事速度，事件會再拖多一段時間，相信也不會一次過解僱數千人；但現時醫護也成為遭打壓的專業之一，局方最終如何處理，則要視乎屆時的政治形勢。

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