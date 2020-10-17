12港人送中︱關注組宣傳一人一相 save12hkyouths 環保少女通貝里出Po力撐

中國秘密扣柙12名香港青年50多日，積極跟進香港問題的香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）及在香港的「對華政策跨國議會聯盟」顧問邵嵐，於數日前發起「一人一相」網上行動，呼籲國際社會關注12港人。「12港人關注組」今（17日）亦於社交網站宣傳行動，稱希望能藉行動重燃本地及國際對事件的關注。

多名本地及國際的知名人士較早時已發文響應號召，包括英國保守黨人權委員會委員裴倫德、已流亡海外的本民前黃台仰及前香港眾志主席羅冠聰等。而早前被黃之鋒點名邀請的瑞典「環保少女」通貝里（Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg），今亦上傳與標語的合照，並於帖文中寫上活動的口號，「“12” is more than just a number（『12』不只是一個數字）」。

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「12港人關注組」分別於Facebook及Twitter用中、英文發文，稱今已是12名港青被送中的第55日，希望能透過「一人一相」行動重燃國際及香港對事件的關注，亦能藉此向各位家屬表達關心，呼籲網民參與。羅傑斯及邵嵐發起運動僅僅數日，已有多名社運及知名人士陸續參與，而被黃之鋒點名邀請參與的「環保少女」通貝里，今日亦上傳自己與標籤「#save12hkyouths」的自拍，呼籲國際關注事件。

她在響應行動的同時，依然不忘環保，選擇於迷你白版上寫上標籤，代替紙張。通貝里另於文中標註了3名同樣關注環保的人士，包括紐鮑爾（Luisa-Marie Neubauer）、弗萊維婭（Nakabuye Hilda Flavia）及馬戈林（Jamie Margolin），冀把12港人的事件宣揚開去。帖文上傳不夠半日，已獲得逾6,000個讚好及超過3,500次轉發。

黃之鋒其後轉發通貝里的發文，稱感謝她參與行動，指「當我們站在一起就會變成更大的聲音，所以絕不能保持沉默（Together we are the louder voice than can’t be silenced）」。

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