12港人送中︱關注組宣傳一人一相 save12hkyouths 環保少女通貝里出Po力撐

中國秘密扣柙12名香港青年50多日,積極跟進香港問題的香港監察(Hong Kong Watch)創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)及在香港的「對華政策跨國議會聯盟」顧問邵嵐,於數日前發起「一人一相」網上行動,呼籲國際社會關注12港人。「12港人關注組」今(17日)亦於社交網站宣傳行動,稱希望能藉行動重燃本地及國際對事件的關注。

多名本地及國際的知名人士較早時已發文響應號召,包括英國保守黨人權委員會委員裴倫德、已流亡海外的本民前黃台仰及前香港眾志主席羅冠聰等。而早前被黃之鋒點名邀請的瑞典「環保少女」通貝里(Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg),今亦上傳與標語的合照,並於帖文中寫上活動的口號,「“12” is more than just a number(『12』不只是一個數字)」。

「12港人關注組」分別於Facebook及Twitter用中、英文發文,稱今已是12名港青被送中的第55日,希望能透過「一人一相」行動重燃國際及香港對事件的關注,亦能藉此向各位家屬表達關心,呼籲網民參與。羅傑斯及邵嵐發起運動僅僅數日,已有多名社運及知名人士陸續參與,而被黃之鋒點名邀請參與的「環保少女」通貝里,今日亦上傳自己與標籤「#save12hkyouths」的自拍,呼籲國際關注事件。

她在響應行動的同時,依然不忘環保,選擇於迷你白版上寫上標籤,代替紙張。通貝里另於文中標註了3名同樣關注環保的人士,包括紐鮑爾(Luisa-Marie Neubauer)、弗萊維婭(Nakabuye Hilda Flavia)及馬戈林(Jamie Margolin),冀把12港人的事件宣揚開去。帖文上傳不夠半日,已獲得逾6,000個讚好及超過3,500次轉發。

黃之鋒其後轉發通貝里的發文,稱感謝她參與行動,指「當我們站在一起就會變成更大的聲音,所以絕不能保持沉默(Together we are the louder voice than can’t be silenced)」。

