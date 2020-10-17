職員列接觸者　荃天小學關兩日

【本報訊】荃灣天主教小學一名教職員被衞生防護中心界定為確診個案的密切接觸者，校方前日發通告通知家長有關消息，宣佈校園暫停開放，並停止昨日及今日的面授課堂和校內活動，校方稱按衞生防護中心指示，加強校內清潔及消毒工作，將於下周一回復正常上課。

當局籲音樂會觀眾主動檢測

至於香港管弦樂團樂手個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，逾百名團員仍未全數完成檢測，兩場表演共涉1,400名觀眾，惟不掌握觀眾名單，並呼籲觀眾主動接受測試。

昨日新增的七宗個案中，六宗屬輸入個案，分別來自馬耳他、印度及尼泊爾，其中四宗個案來自印度，三宗個案為42歲女子、41歲男子及6歲男童，10月15日乘搭同一航班由印度抵港，另一宗25歲男子乘搭另一班航班同日抵港。

針對早前酒吧爆疫，食環署昨晚起一連三晚會安排檢測承辦商在堅尼地城酒吧區、太子及蘇豪酒吧區派發樣本瓶，鼓勵酒吧及酒館從業員及顧客接受自願病毒檢測。

食肆方面，食環署昨推出餐飲處所換氣量自願申報計劃，讓換氣量達到每小時至少六次的持牌餐飲處，在今年底前申報相關資料，以便公眾識別該餐飲處所已達專家顧問建議的換氣水平。食環署表示，為達致更佳防疫效果，專家顧問建議餐飲處所應加強空氣流通至每小時最少能換氣六次，若尚未達致建議水平，餐飲處所可在其座位間設置符合相關規格的空氣淨化設備作為替代方案。