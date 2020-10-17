自稱政協　退休漢向群眾舉鋤

【管有攻擊性武器案】

【本報訊】去年8月5日「大三罷」旺角有群眾聚集，當晚有六旬退休漢聲稱於深夜時分遭示威者包圍，遂拿起地上鐵鋤，揚言自衞。

六旬退休漢被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨續審，有目擊證人稱，當晚從窗戶外望，見白衣男舉起鐵鋤向身穿反光背心的人揮動，又將鋤頭鋤向地產生巨響。控方片段顯示，被告自稱「做過寧夏省政協」，有記者追問被告帶同鋤頭目的，他回答：「我鋤佢呀！鋤你班搞我生活嘅！」

稱「我60幾歲死有咩驚呀」

63歲被告朱木源由資深大律師郭棟明代表，他被控去年8月6日在旺角通菜街近水渠道一帶攜有鐵鋤。

控辯雙方因未能就兩段網媒片段能否呈堂一事達成共識，先展開「案中案」要求法庭裁定證人是否可就非他拍攝的片段給予證供。

證人袁卓廷作供稱，當晚到水渠道朋友家中吃飯，凌晨近二時在6樓的友人家中聽到嘈雜聲。數分鐘後，窗外看到有一班身穿反光背心的人正訪問白衫中年漢。袁憶述當時男子自稱曾持鋤頭，並稱「我攞嚟鋤呢班影響我生活嘅人」。男子其後拿出鋤頭，在一位穿反光衣的人面前將鋤頭鋤向地面。

庭上播放由《米報》記者拍攝的片段，被告自稱做過政協，「我60幾歲，死有咩驚呀」、「你哋應該合理示威」。被告對拿鋤頭直認不諱，更從車邊取出鋤頭多次鋤向地面，擾攘後上車離開。

林官最終裁定片段可呈堂，重召證人作供後並裁定被告表證成立，被告不自辯，案件下月3日結案。

案件編號：WKCC1411/20