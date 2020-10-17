DR美容案　女西醫控誤殺開審

【本報訊】2012年DR醫學美容中心發生致命事故，三位女顧客接受CIK療程後感染細菌，一人死亡兩人傷殘。為事主注射血液製品的女西醫被控誤殺，昨在高院開審。控方開案陳詞指，製作注射品的實驗室沒有做細菌測試，被告不應盲目信任實驗室；CIK療程屬實驗療法，用於嚴重癌症，當其他療法無效才會嘗試，根本不應用於健康者。

被告麥允齡（39歲）被控於2012年10月10日連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死女子陳宛琳（46歲）。事故另導致教師王靜波雙腿和四隻手指需截肢，清潔工黃鳳群腳部受傷影響行走。控方指三人同年9月12日抽血，在實驗室以約37℃培養約15日，10月3日輪流注射回體內，翌日先後入院。

控方︰實驗療法不應施於健康者

專家事後調查實驗室亞太幹細胞科研中心，驗到器材有事主感染的膿腫分枝桿菌。主控指涉案實驗室沒有認證，注射品沒有安全證書，醫生不應盲目信任。與被告相比，另一位DR集團醫生曾查詢注射品製作詳情，獲老闆告知成份是商業機密，最終他離職。

控方指CIK療程仍在實驗階段，須由專科醫生監督，不應在美容中心向健康客人施用，連被告與DR集團從廣州軍醫院取得的資料，也只說用於癌症。控方說，事主獲告知療程可增強免疫力，施用前曾簽同意書，惟內容並未妥善列出致命風險、效益未經證實等事，被告也沒妥善解釋。案件周一續審。

案件編號：HCCC437/15