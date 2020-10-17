泰國抗爭︱「Be Water」輸出世界 冇大台模式連結港泰抗暴

泰國曼谷反政府運動持續，警方昨晚出動水炮車驅散，手無寸鐵的群眾只能用傘陣抵擋，這一幕又一幕的畫面似曾相識。曾參與香港抗爭運動、本身為救護員，現身處曼谷的泰國人坦克接受《蘋果》電話訪問時直言，警方昨晚首次出動水炮車驅散，但仍無阻民眾上街追求民主自由的決心，又指今次泰國反政府運動與香港「反送中」運動相似「呢場運動冇大台」，預視日後抗爭將仿傚香港「Be Water」模式。

另已有不少熱心的香港手足透過互聯網分享在港抗爭經驗及小知識，「而家網絡咁流通嘅時代，亦都係年輕人時代，呢啲資訊係接觸得特別快，港泰已連成一線。」

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稱香港水炮車藍色水傷害程度較高：可能香港用啲過期嘢

坦克昨晚在示威現場擔當義務救護員，他指泰國政府日前在曼谷頒佈緊急狀態令，禁止5人以上聚集，但仍無阻民眾上街追求民主自由的決心。他稱，前兩日警察只用盾牌、警棍推進，及驅趕示威者離開集會場地，但昨晚是首次出動水炮車對付手無寸鐵的學生及民眾。

他稱現場所見，有民眾被水炮車的藍色水噴中後，「不斷流鼻水，睜唔開眼……啲藍色水同香港水炮車噴出啲味道，都係好刺鼻、刺激皮膚，同香港感覺都好似，但（泰國）冇咁勁，可能香港用啲過期嘢」。他又稱，當地不少民間或大學生組織已要求政府公開水炮車所噴射的水成份為何。

「泰王拋棄自己國民」 帶20個妃嬪出國避疫豪使

坦克指今次的反政府運動，源於總理巴育上台後，曾承諾搞好經濟、政治環境，但一直未有起色，而近年「新未來黨」掘起，旨在改變過往腐敗及貪腐形象，獲不少年輕人及大學生支持。但巴育政權卻用盡各種方法打壓新未來黨，甚至強行將該黨解散，令民眾開始不滿。

而武肺疫情波及全球，主要依賴旅遊業的泰國經濟雪上加霜，泰王甚至在疫情最嚴峻時，豪花國民稅金到德國，「泰王拋棄自己國民，冇任何指示幫國民度過難關，仲要攞泰國人嘅稅金去德國，帶住20個妃嬪去豪使，呢嗰亦係令到泰國人非常唔鍾意。」

他稱，事件令泰國國立法政大學的學生提出要廢除批評皇室的惡法，「皇室嘅財政、人民嘅稅金何去何從，泰王拎咗國民幾多錢去使係完全唔透明，冇人知佢攞咗幾多錢去使……令到大學生夠膽提出要廢除一啲講皇室不是就要監禁惡法」，只盼可改革，包括泰王使用人民稅金時要透明及讓人民監察。

他坦言，泰國予外國人的第一個印象好多時候都是腐敗，「有時啲人嚟泰國旅行，揸電單車唔戴頭盔，啲警察唔係捉你去邊，而係問你收錢，呢個係顯而易見，每一日都會發生。」現時新一代人希望透過他們的知識改變國家、為國家人民服務，卻遭政府用各種手法打壓。

白黃之分 泰國大學生民眾力抗親政府人士

他指出，香港反送中運動有黃、藍之分，曼谷反政府運動則是白、黃之分，「黃色係親皇室或親政府人士，白色、白絲帶係泰國大學生及民眾，追求民主自由，盼可改變泰國多年來的腐敗的制度。」

雖然泰國警方已出動水炮車驅散和平示威民眾及學生，巴育更揚言若局勢惡法，不排除會實施宵禁。坦克就引述運動最新發佈的宣言，指過去幾日泰國政府用各種理由拘捕學運領袖，但不會打擊到泰國人民爭取民主自由的決心，這場運動沒有大台、沒有任何個別人士擔當領袖，每一個泰國人都是領袖。」

他預視今場運動日後的抗爭將仿傚香港「Be Water」模式，又指已有不少熱心的香港手足透過互聯網分享在港抗爭經驗及小知識，「而家網絡咁流通時代，亦都係年輕人時代，呢啲資訊係接觸得特別快，港泰已連成一線。」

當地人都擔心出動軍隊

阿布泰國生活百貨（Abou Thai）創辦人林景楠引述其身處泰國的朋友所指，今次反政府運動中，約一半民眾支持改革，主要是年青人，「今次50:50（想改革），老一輩或者年長啲因為遵循咗嗰制度咁耐，都擁護呢個制度，變相今次行出嚟都係比較年青一輩，大城市啲人都傾向支持改革。」泰國警方昨晚首次出動水炮車，他稱，當地有居民都擔心局勢突變，「當地人都擔心出動軍隊，始終泰國係軍政府統治，佢地除咗有警察外，仲有軍人，好視乎政府嚟緊取態。」

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