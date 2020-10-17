陳帆稱人口結構變化致公屋需求更嚴峻 惟現離建屋目標尚欠2.9萬單位

公屋輪候冊近26萬宗申請，一般家庭平均要輪候5.5年先上樓。運輸及房屋局局長陳帆稱，隨着社會人口老化及「少子化」，公屋平均住戶人數下降已成趨勢，最新數字顯示，2006年公屋平均住戶人數為3人，但至去年已跌至2.7人；而公屋平均住戶人數下跌，亦令公屋人均居住面積由2007年3月底的12.2平方米，上升至今年3月底的13.4平方米，意味需投入更多資源興建多公屋單位，但本港土地不足情況下，公屋單位供不應求的情況將變得更嚴峻。

運輸及房屋局局長陳帆在最新一篇網誌稱，為改善基層市民的居住環境，房委會多管齊下，包括將現有公共屋邨的儲物室和空格改建成公屋單位，又透露現已完成或正進行改建的公屋單位數目約有100個，另亦試行長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃及房協的未補價資助出售房屋出租計劃。

不過，陳帆稱，根據「房屋統計數字2020」資料顯示，過去十多年公屋單位平均住戶人數下降，在2006年公屋平均住戶人數為3人，但在2014年已下降至2.8人、2019年更跌至2.7人。而公屋平均住戶人數下跌，亦令公屋人均居住面積由2007年3月底的12.2平方米，上升至今年3月底的13.4平方米。

他指出，政府興建一間公屋所需的資源相對是固定，而平均住戶人數下降意味即使投入同樣資源，入住公屋的受惠人數相對以往減少，若要將入住公屋的受惠人數維持在與以往相若的水平，甚至增加，政府需要投入更多的資源興建更多公屋單位，但在土地不足的情況下，公屋單位供不應求的情況將變得更嚴峻。

運房局去年12月公佈長遠房屋策略周年進度，按政府估算，未來10年總房屋供應目標為43萬伙，當中30.1萬伙為公屋、綠置居及資助出售房屋，當時政府承認只覓得土地興建27.2萬伙公營房屋，尚欠2.9萬伙才達標。陳帆在網誌只重申，目前仍欠缺2.9萬伙公營房屋單位。

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