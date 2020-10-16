【本報訊】港府密謀趁延任的立法會仍在建制派主導下，強推修訂以推行大灣區投票。身兼行政會議成員的新民黨葉劉淑儀辯稱，香港的選舉法例沒有明文定義「通常居住香港」，現時的確有大批居住在內地的港人經常往返兩地，符合有關定義。當被追問為何不讓居於美加的人士也可在當地投票，葉劉稱要先顧及內地城市，做事要按部就班。民主黨林卓廷駁斥葉劉的說法是將境外港人分等級，「住大陸高等過住美加」，邏輯荒謬。

現時《立法會條例》列明「選民須在香港居住」，合資格人士申請登記成為地方選區選民時，必須令選舉登記主任信納該人「通常在香港居住」，其呈報的住址是「在香港唯一或主要的居所」。葉劉昨在商台節目時稱，有關法例沒有明文定義「通常在香港居住」，只能依靠案例，又舉例稱有學生到美國三藩市讀書，而其家人在港並經常回港，故一人可有兩個「通常居住」地點。她又指，有大批港人在內地和香港兩邊走，讓他們在內地投票並沒有問題。

「住大陸嘅高等過住美加」

被問到是否應一視同仁，容許在歐美的港人在當地投票時，葉劉卻認為，在「一國」原則下，應先照顧內地城市，如果要推展至美國、加拿大，就要按部就班：「就算政府要做，佢都唔可以幾個月內即刻安排去到溫哥華、多倫多。」

如此支持居住內地的港人投票，是否因為這些票源有利建制派，葉劉承認：「政黨梗係緊張票啦，泛民都緊張票，呢個係非常正常，等如做生意好緊張顧客一樣，有乜問題？我哋公開要求多次（讓港人在內地投票），我哋向（選管會主席）馮驊畀過信，呢啲係公開，唔係遮遮掩掩。」

林卓廷則反駁，葉劉竟以「一國原則」為藉口，稱應先照顧內地城市居民，讓其優先在當地投票，此舉是將境外港人分等級，邏輯荒謬。他又指，無法找到一個國家在地方選舉時，只准特定地域的選民境外投票，「有乜理由東莞居民可以選東涌嘅民意代表？廣州居民可以選沙田廣源邨嘅民意代表？」他強調，民主黨和民主派都強烈反對引入境外投票。至於葉劉認為基於「一國」原則，先照顧內地城市，林卓廷稱完全無法理解，「境外港人仲要分等級？住大陸嘅，高等過住美加嘅？」