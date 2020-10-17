罪案率增近25% 李家超賴社運

【本報訊】警隊醉心打擊公民示威自由，忽視社會上真正罪惡，令今年罪案率急升，保安局局長李家超卻諉過社會運動。立法會議員質疑李家超「係咪姓賴」，慨嘆本港治安今非昔比。

稱暴力令市民留家 遇網騙機率增

撲滅罪行委員會公佈今年首八個月罪案數字，罪案達42,526宗，較去年同期增24.7%。其中暴力罪案有6,183宗，較去年同期增12.7%。詐騙案亦大增，錄得10,534宗，較去年同期升約一倍。網上騙案增加2.5倍，包括2,429宗口罩騙案，涉款710多萬元。同期破案率僅為32.8%，較去年同期下跌七個百分點。

李家超重彈舊調，把罪案增加、警方破案不力歸咎去年6月開始的反送中運動，稱「警方需要投放大量人力物力去處理呢啲暴力違法行為，令人手緊張，間接令其他罪犯有機可乘」。

李又稱網上購物騙案、電郵騙案及網上情緣騙案均錄得顯著升幅，其中一個原因是「市民較多留喺家中上網，導致被騙徒接觸機會上升，而佢哋較多留喺家中，除疫情關係，亦因為自去年6月，好多違法暴力行為導致好多人較為取態留喺家中」。

民主黨立法會議員林卓廷質疑李家超「係咪姓賴？明明多咗特務警察，買咗咁多裝備」，他認為破案率低明顯是警隊互相包庇「唔做嘢」，社會發生衝突主因是警方執法不公和濫捕。