泰國抗爭｜在港泰人睹傘陣擋水炮心痛：同香港一模一樣

泰國持續3個月的反政府及王室特權示威浪潮升級，示威者與警方昨晚爆發激烈衝突，警方更出動水炮車驅散。有居港多年的泰國人表示，看到泰國抗爭的畫面就會憶起去年香港的抗爭運動，看到年輕示威者被打傷更感到心痛難過。

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林小姐：泰國失業率 個個都無嘢做

居港20多年的泰國人林小姐表示，現時軍政府總理巴育令泰國有很多社會問題，包括失業率高企，「而家泰國好嚴重，個個都無嘢做。」林小姐指，看到泰國警民衝突的新聞時感到不開心和心痛，「見到啲水係咁射佢哋，好傷㗎嘛」。這些衝突場面，令她憶起去年香港的抗爭運動，「一模一樣，香港我係睇到喊，好似佢哋學緊香港，噚日都有睇到喊」，她指自己對兩地都有感情，故兩地發生的事情都會觸動到她。

羅小姐：驚年輕人畀人打死，好凄涼

在香港居住了30多年的泰國人羅小姐認為，現時泰國抗爭者要求巴育下台的訴求很難達到，居港多年的她談到現任泰皇，語氣裡亦透露不滿的情緒，「而家呢個皇帝唔好，以前未坐皇位時都好花花公子，老竇（前任泰皇）真係好好人，又幫市民同窮人，落手落腳，佢嗰陣走咗，大家都喊得好淒涼，而家呢個乜都唔做」。對於泰國年輕人站出來抗爭，羅小姐直言擔心，「驚佢畀人打死，好凄涼」。

在港居住32年、並在九龍城開設泰國雜貨店的馮婆婆指，昨晚她身處泰國的妹妹叫她看新聞，她看了三個多小時曼谷所發生的衝突，「同舊年香港啲黑色衫一樣囉，諗唔到噚晚有事，唔明點解會發生」，亦坦言感到不開心。

對於新舊兩任泰王，馮婆婆顯得不願多談皇室事宜，但仍不禁透露了一句，「梗係老竇好啲啦，都係唔好講咁多」。

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