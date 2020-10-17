旅遊氣泡︱邱騰華稱機制「能收能放」 若疫情受控可推至內地澳門

特區政府與新加坡達成首個「旅遊氣泡」雙邊協議。商務及經濟發展局局長邱騰華今早出席電台節目時稱，香港與新加坡的「旅遊氣泡」協議是務實安排，若疫情受控可逐步拓展至如內地及澳門。他又透露，衞生署和機管局正在研究新加坡旅客抵港後，可進行快速測試，縮短檢測時間。

邱騰華今早出席商台節目時稱，香港與新加坡達成雙邊「旅遊氣泡」協議，容許病毒檢測呈陰性的居民來往兩地，行程及往來目的都不受限制，盼有關安排在未來幾星期做得到。但他強調，有關機制「能收能放」，若有需要時亦可以暫停安排，「做旅遊氣泡要有特定條件，包括疫情要比較穩定，要採取措施保證各自去你到嘅人有防疫措施，雙方要有互相確認檢測，嗰班機只可接載特定人士」。

新加坡旅客需持有出發前72小時內的陰性病毒檢測結果，抵港後亦需進行檢測，邱騰華透露，衞生署及機管局正研究引入快速測試，以縮短旅客抵埗後的檢測時間，但未有提及有關檢測費用由誰承擔。他又稱，香港現時的私營機構每日可處理約10萬個病毒測試，而部份私營檢測費用已回落至數百元，相信未來檢測費用會進一步降低。

籲業界針對本地人推旅遊項目

對於旅遊業界質疑香港與新加坡達成「旅遊氣泡」幫助不大，要求政府推出第三輪保就業計劃。他認為，面對目前困境，每人都想走多一步，政府會繼續與其他地方商討，籲業界一同合作「做多啲嘢」，否則停滯不前。至於旅遊業界提出將旅行團豁免於限聚令等建議，邱騰華表示，當中需有討論過程，政府亦可能會設立部份規例及指引，要求旅行團達到一定防疫要求。

邱騰華續稱，政府三輪防疫抗疫基金向本地旅遊界提供17.6億元援助，盼業界研究發展多元化旅遊產品，除了推出本地酒店住宿優惠，亦可發展郊野、地質公園及觀鳥等以本地人為目標客源的旅遊項目。本港實施《國安法》以來，有外資公司撤走，邱騰華強調，「呢段時間我睇唔到有好大量嘅公司撤走」。

賀一誠：澳門未與任何地方商討設旅遊氣泡

對於香港欲與新加坡建立旅遊氣泡，有限度來往，澳門行政長官賀一誠被問及澳門有否與任何國家和地區商談建立旅遊氣泡時指，目前歐洲很多國家已採取新一輪限制措施，開放外國旅客到澳門，會對澳門造成很大壓力，為了照顧澳門居民的健康及生命安全，需要慎重考慮，故暫時未有與任何國家和地區商議建立旅遊氣泡

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