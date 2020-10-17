教局疑驚選舉輸　突關教師中心

【本報訊】教育局轄下教師中心諮詢管理委員會（諮管會）換屆選舉原定今年2月進行，在教協推薦名單出選下，惟教育局先以「聚焦準備復課」為由，推遲選舉至今，昨日更以有30年歷史的教師中心已「完成歷史任務」為由，決定將其關閉。有教師中心常委直斥教育局「驚輸」，做法令人大吃一驚。

教師中心的諮詢管理委員會有72席，其中兩席由教育局委任、35席由教育團體選出，35席由全港教師一人一票選出。今屆有57人參選，教協推薦34人名單出選，令選舉罕有受關注，惟教育局今年2月以聚焦準備復課為由，將選舉期延至9月或10月。

原定選舉期已至，全港學校亦已復課，卻傳出教育局決定關閉教師中心。教育局發言人回覆查詢時承認有此計劃，稱關閉教師中心是「以教師專業發展的路向及善用資源為依歸」，否認是因選情或政治考慮，更反批「將兩者扯上關係是捕風捉影及誤導的說法」。發言人稱教師中心活動與其他專業發展活動在主題和模式上都重叠，參加人數長期偏低，隨時代發展，教師沒需要專程往教師中心交流，「教師中心已大致完成其歷史使命」。

候選人稱原取過半數議席機會大

參選競逐連任的現屆教師中心常委、教協理事賴得鐘向本報表示，教局沒諮詢教師中心常委會，他上星期以常委和候選人身份查詢選舉安排，昨卻從新聞得知此事。賴稱教育局宣佈押後選舉時「已經估到係驚輸」，教協團隊共有34人出選，相信取得過半數議席的機會很大，可全數取得常委會10席和主席位置，估計教育局不想接受，但為此將整個教師中心關閉，實在「令人大吃一驚」。

賴得鐘續指，教師中心與教育人員專業操守議會是80年代在教師專業化的呼聲下，由教育局成立的兩個機構，現在教育局先在一系列政治打壓老師事件中架空操守議會，更決定要結束教師中心，可見政府已經「完全放棄教師專業化的發展方向」。