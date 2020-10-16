【活化舊區】

【本報訊】市建局宣佈啟動旺角山東街/地士道街重建項目，地盤面積約2,790平方米，估計有約280個住戶和20間地舖受影響，共涉170個業權。項目預計可建300個私人住宅單位，預計2030年完成。市建局稱，重建項目涵蓋位於地士道街旁的部份休憩花園，花園現時被周邊樓宇包圍，位置隱蔽，局方聲稱可透過重建改善該幅休憩用地。

今次重建項目位於旺角山東街1至27號（單數）、地士道街1至23號（單號）、奶路臣街2L至2M號，涉及24個街號。市建局稱，項目地盤內樓宇建於1958年至1973年，高約六至九層，部份處於失修狀態。

市建局預計，重建後可提供約1.25萬平方米的住宅樓面面積，涉及約300個中小型私人住宅單位，每個單位面積約450平方呎。新發展內的非住用途部份將以社區用途為主，預留約2,850平方米的樓面面積作政府、機構及社區設施用途。市建局亦預留約2,490平方米作商業/零售用途。

美化休憩公園 擴闊行人路

市建局總經理（規劃及設計）麥中傑表示，項目涵蓋位於地士道街旁的部份休憩花園，該花園現時被周邊樓宇包圍，位置隱蔽，市建局將透過重建，重新規劃項目範圍，將花園打通至山東街/地士道街交界，加強公共設施的可達性，讓其得以充份利用。

重整後休憩花園面積約780平方米，項目內亦會提供一個面積約200平方米的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖。項目中地士道街的樓宇將從地盤界線往後退，以擴闊行人路。市建局會適時與政府相關部門另作商討，以活化手法進行街道改善及休憩公園美化工程，提供舒適的步行環境及活化社區。

項目預計2030年完成，市建局昨起派人到場進行人口凍結，下周會舉行業主簡佈會。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強說，項目將進行兩個月公佈期至12月16日，市建局會沿用七年樓齡作計算，向自住業主收購。預計舊樓內有劏房，但暫時未確認劏房戶數目，預料成為收購困難。

麥中傑說，有關項目原屬2019/20年度的業務計劃內，因為疫情延遲啟動計劃，但未來經濟不明朗也不是市建局考慮之列。