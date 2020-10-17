潘曉穎父母促台港對話處理投案

【本報訊】在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳，日前被台方拒絕他及牧師管浩鳴申辦赴台簽證後，港台兩地連日隔空發炮，令事件陷於困局。台灣行政院長蘇貞昌昨晨再促請港府與台灣司法互助，勿讓陳在港逍遙法外；下午保安局長李家超高調反駁，「𠵱家通緝犯自己送上門，台方關上大門阻止，歸根究柢係冇誠意去解決事件」。受害人潘曉穎的父母晚上向李家超發公開信，邀港台雙方放下歧見，坐下傾談解決事件。

台堅持單一窗口 港倡警務聯繫合作

下周五陳同佳即出獄滿一年，他出獄當日許下的赴台投案自首承諾至今未履行。台方堅持重回單一窗口解決問題，港府則指兩地可透過警務聯繫合作機制研究行程安排。昨晨台灣行政院長蘇貞昌被追問陳同佳是否「渣男」時指，「他不只是渣男，如果只講渣男太客氣了，他是殺人犯」。蘇貫徹台方近日口徑指，事涉司法管轄權促港府應與台灣進行司法互助。

保安局長李家超則再將責任拋回台方，指港府已多次強調陳同佳已服刑完畢，無法律權力強迫陳赴台自首，亦不可能將陳遞解出境，形容台方要求港方將陳繩之於法是罔顧事實，再將陳羈押亦屬違法。他表示：「𠵱家通緝犯自己送上門，台方關上大門阻止，歸根究柢係冇誠意去解決事件。」他認為台方設置多重障礙，凸顯台方有政治籌謀，又指台方所謂的單一窗口是台方自己的描述，但沒有回應港府會否透過該單一窗口與台展開對話。

李家超回應事件後三小時，潘曉穎父母繼前日向台灣陸委會發公開信後再向李發公開信，冀港台雙方放下歧見，並邀雙方派代表坐下來傾談解決事件，讓陳同佳能夠到台灣接受法律制裁，也讓曉穎沉冤得雪。他們在信中指台港兩地就陳同佳的入境及司法問題出現爭拗屬始料不及，深切盼望港府能伸出援手，盡力跟台方接觸，讓陳赴台投案。同時他們亦質疑陳同佳一直未現身，甚至沒有親身前去辦理赴台簽證手續是否有難言之隱，希望陳同佳現身交代，「不要繼續做縮頭烏龜」。