美國大選︱拜登次子疑兩度收葉簡明巨款 報告揭曾稱代表何志平上庭後不了了之

《紐約郵報》（New York Post）日前獨家刊登一份委任協議，指前民政事務局局長何志平同意向美國總統民主黨候選人拜登之子亨特拜登（Hunter Biden）支付100萬美元，作為對方的法律顧問費用。這次並非首次何志平與亨特被指涉及巨額交易，美國參議院3周前發表有關亨特的調查報告，就指一間與何志平前上司、華信能源前主席葉簡明有關的空殼公司，2018年3月向亨特的律師行支付100萬美元，並引述亨特稱他和另一律師行將代表何志平在其貪污案出庭。

不過《蘋果》翻查法庭紀錄，發現亨特所指的兩間律師行均無代表何的紀錄；反而真正代表何出庭的律師，在上述交易後曾表示不清楚誰會支付自己的律師費。

記者 林偉聰

據《紐約郵報》報道，有關委任協議是在2017年9月簽訂，何志平作為客戶一方，同意向本身是律師的亨特支付100萬美元，換取亨特提供有關美國法律及聘用美國律師的意見。報道未有確認何志平最終有否支付有關款項；不過兩個月後、即2017年11月，何志平就在紐約機場入境時被捕，並被起訴多項貪污及洗黑錢罪，一直還押。

共和黨控制的美國參議院，轄下的國土安全及政府事務委員會及財政委員會在上月底曾發表一份針對亨特與烏克蘭能源公司Burisma的調查報告，當中除了披露委員會就亨特與烏克蘭相關人士來往的發現，亦列舉亨特與俄羅斯、哈薩克、中國等外國政府關連人士的交易，其中一部份就是針對被指有中國軍方連繫的前華信能源主席葉簡明。

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拜登家族與葉簡明代理人共同持有一空殼公司

報告提到一間關鍵的空殼公司Hudson West III LLC（HW3），該公司於2016年4月在拜登家族家鄉特拉華州（Delaware）成立，報告指HW3曾經有一次日期不詳的股權改動，之後公司就由亨特的律師行Owasco PC及紐約公司Coldharbour Capital LLC各持一半股份。Coldharbour的股份由兩名華人持有，登記在地產商董功文（Dong Gongwen）的地址；董功文被指是葉簡明代理人之一，協助葉在美國處理豪宅買賣，Coldharbour以及HW3亦因此被視為與葉簡明有關。

報告之後披露，HW3在2018年3月、即何志平被捕3個月後，向亨特的律師行Owasco支付一筆100萬美元的款項，款項目的註明是「何志平醫生的代表（Dr Patrick Ho Chi Ping Representation）」。報告引用一份機密文件，指亨特曾經解釋款項是與他作為何志平代表律師有關，又指另一間著名律師行Boies Schiller Flexner（BSF）都是何志平案件的法律代表，稱「Owasco及BSF會在審訊中共同代表何志平」。

法庭紀錄不見亨特拜登律師行曾代表何志平

不過，《蘋果》翻查何志平案件的法庭紀錄，由他被捕到正式審訊，一直都是由Krieger, Kim & Lewin以及Dechert LLP兩間律師行的律師代表他出庭及處理相關程序，從未有來自Owasco或BSF的律師向法庭申報自己在案件中代表何志平。

此外，案件控方曾提出質疑，指何志平的律師費可能由華信支付，而由於華信在案中亦有角色，律師因此或有利益衝突，對何志平造成不利，但何志平表示了解風險並同意接受安排，放棄將來以此抗辯的權利。值得留意的是，代表何志平、來自Dechert的律師Andrew Levander在2018年5月的聆訊曾表示，仍未清楚律師費會由誰向他們支付；到6月另一聆訊又再表明，他們的律師費只是「可能由華信支付」，而非「正由華信支付」。

換言之，上述的100萬美元款項過戶後3個月，真正在庭上代表何志平的律師仍沒有收到來自華信的律師費；有關款項最終如何使用、亨特及BSF有否就何志平案件提供服務等問題，至今仍然不詳。記者以電郵分別向何志平、其代表律師、及報告中被提及的BSF律師行查詢事件的詳情，但暫時未獲回覆。

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