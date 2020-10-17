12港人送中︱8.23唔見人 漁護署今拘12內地男涉跨境非法捕魚

前香港眾志秘書長黃之鋒早前揭露，涉嫌於8月23日偷渡往台灣的12港人疑被香港警方「賣豬仔」，配合內地警方設局在內地水域拘捕。當市民質疑本港水域是否「把關不力」之際，漁農自然護理署卻成功拘捕12名男子，他們疑乘坐內地船隻在大鵬灣水域非法捕魚。

漁護署表示，昨午（16日）約4時，漁護署人員在赤洲附近水域發現一艘內地船隻懷疑正在進行非法捕魚活動，隨即截停有關船隻進行調查，並在船上檢走一批魚穫和漁具。漁護署指，12人涉嫌違反《漁業保護條例》（第 171章），今日被檢控，周一（19日）將在粉嶺裁判法院提堂。當局強調一直致力打擊非法捕魚活動，將繼續加強巡邏和嚴格執法。

雖然本港執法部門似乎對本況水域的活動瞭如指掌，但偏偏12港人乘快艇出海時卻堅持「不知情」，並否認屬跨境合作。就算被揭發於8月23日一架飛行服務隊的定翼機「B-LVB」，罕有地於清晨出動執行「警方行動『P-OPS』（Police Operations）」，疑似於空中偵察及跟蹤目標一事，仍拒絕各公眾交代事情始末。而12名香港青年被扣留在深圳鹽田看守所已近2個月，家屬及其委託律師至今未能與他們接觸。

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