蘋聞追Click︱董事會與商界關係密切 聘退休警官任CEO

WWF是本港最大規模、收入最高的環團之一，去年財政收入逾1.2億元，當中個人捐款就佔7,000萬元。而漁護署每年都資助WWF管理米埔，2019至20年度就資助356萬元。近年有前警官加入WWF任職高層，例如前助理警務處長江偉智（Peter Cornthwaite）在2016年6月加入WWF擔任行政總裁，而前西九龍交通總督察盧永賢（Guy Lown）退休後亦加入WWF擔任業務經理。

WWF一直被視為與商界合作最緊密的環保組織，董事會主席是廣東省政協香港委員何聞達，董事吳宗權是會德豐主席。WWF理事亦有很多地產商，例如信和集團副主席吳永光、其士國際集團非執行董事周維正、恒隆集團主席陳啟宗等。WWF曾與長實合作發展鄰近米埔濕地的元朗豐樂圍住宅項目，其後豐樂圍發現米埔屈翅螢，在爭議聲中WWF最終擱置參與豐樂圍項目。

近年WWF獲香港賽馬會慈善信託基金資助近3.5億元，提升米埔設施，包括內部翻新米埔教育中心、重建斯科特野外研習中心（Peter Scott Field Studies Centre）等。記者翻查項目環評的工程簡介，Guy Lown正正就是項目倡議者，但環評報告並未提及在出入米埔的担竿洲路挖路施工。

漁護署在1983年起委託WWF管理米埔自然保護區，在當地設立一個教育中心。署方作為行政管理機關，今次對違規工程懵然不知。署方回回覆《蘋果》時承認，未收到WWF通知有挖掘工程，現時向有關部門及WWF了解相關情況。

漁護署資料顯示，米埔是香港生態價值最重要的地方之一，當地有51種全球受威脅及近危品種鳥類，當中5種屬極危、6種屬瀕危。每年冬季平均有5萬至8萬隻水鳥在此地過冬棲息，當中屬瀕危物種黑臉琵鷺（Platalea minor）數目，平均佔全球總數兩成。1995年9月4日，米埔和內后海灣約1,500公頃的泥灘、紅樹林和魚塘，正式列為拉姆薩爾濕地，屬《拉姆薩爾公約》範圍。

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