【本報訊】香港山澗變露天風呂？網上近日瘋傳一段大媽浸浴短片，片中大媽光天白日下，上身赤裸在一個山泉內浸浴，被拍片者指「點可以咁樣㗎，簡直污染香港！」短片在網上及多個行山群組瘋傳，網民就事發地點熱烈討論，形容是她的「私家浴室」、「香港華清池」，有網民估計山泉是在沙田水泉澳邨配水庫對上位置，批評大媽浸浴不衞生，又可能污染環境，希望市民不要仿效。

過去兩日，facebook多個行山群組瘋傳一段46秒的短片，有上載者聲稱片中山泉是位於沙田水泉澳邨後山的一處山澗，片中可見一名年約50歲的大媽，她半裸在溪水中浸浴，其間更站直身子在池中來回踱步，片中有至少有兩男一女經過，當中一名穿藍衫伯伯更駐足觀看，不過大媽仍視若無睹，繼續地蹲在水中泡浸，把山泉當成露天風呂。另一名經過的大叔與大媽則手持水樽，有網民猜測他們是專門到來取山水回家飲用。

網民：當咗自己喺日本？

有女子不齒大媽所為，一邊拍片一邊批評：「個女人都唔知係咪香港人嚟，喺度剝晒衫褲沖涼，啲人行過又唔理喎，點可以咁樣㗎？簡直污染香港啦！」大媽曾經一度望向拍片者，但之後又繼續浸浴，影片隨即完結。

短片在各大facebook群組流傳後，隨即引起熱論，有網民笑言港人無法出外旅遊後，連本港山澗亦要化身日式溫泉澡堂，亦有人笑指「佢當咗佢自己喺日本？」留言均一面倒批評大媽浸浴屬自私自利行為。

專家指曾有人染食肉菌

中國香港旅行遠足聯會主席周國強表示，涉事地點位於水泉澳食水配水庫對開一個山澗，原身是一個水潭，多年前有人在四周加建磚塊變成一個蓄水池，經常有街坊沿山徑到來晨運，亦有沿慈雲山郊野公園行山的人士，以該處作為終點步行回水泉澳巿區，不時有人行經，直指「正常人都唔會剝晒衫跳入池沖涼」。

周國強提醒，以往曾目擊缺德行山客在山澗洗腳甚至大小便，嚴重污染水源，過往亦有行山客接觸山水後感染食肉菌，提醒行山人士山澗水未煲滾，不宜直接飲用，應自備水壺。

沙田區議員丘文俊指，上周已看過大媽浸浴短片，呼籲市民不要在山澗浸浴，批評即使洗腳亦污染環境。據現行法例，在公眾地方裸體可能已觸犯《刑事罪行條例》的「公眾地方的猥褻行為」罪，最高可罰款1,000元及監禁六個月。